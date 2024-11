Cosa c’è tra Sophia Berto, insegnante di Ballando con le Stelle, e Davide Bonolis? La danzatrice ha commentato il gossip e rivelato se sono o meno una coppia.

Nuovo amore a Ballando tra Sophia Berto e Davide Bonolis?

Ballando con le Stelle è sempre fonte di gossip! In questi ultimi giorni tra i fan del programma non si parla d’altro, specie quando Rossella Erra qualche giorno fa ha anticipato, ospite di Domenica In di una vicinanza tra una ballerina del programma e un “parente di”.

Tutti hanno subito pensato potesse trattarsi di Davide Bonolis, figlio di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis. Il ragazzo è sempre presente in trasmissione e a quanto pare non solo per fare il tifo per la sua mamma! Sul web e precisamente su Twitter è diventata virale la foto della ballerina di Ballando con le Stelle, Sophia Berto in compagnia di Davide Bonolis. I due nello scatto sono insieme in ascensore, piuttosto vicini.

Uno scatto che la danzatrice aveva condiviso sul suo profilo Instagram, ma che non pensava potesse ottenere tutta questa risonanza. Oggi a La Volta Buona se n’è parlato e Rossella Erra ha subito precisato che lei aveva avvertito Sophia Berto che il gossip prima o poi sarebbe balzato fuori, invitandola a fare attenzione.

A quanto pare la ballerina sta frequentando Davide Bonolis. Nel programma di Caterina Balivo, Sophia dopo un attimo di imbarazzo ha parzialmente confermato la notizia, restando un po’ vaga e impacciata.

La conduttrice ha mostrato la foto pubblicata dall’account Twitter GigiGX, che aveva salvato l’immagine postata dalla ballerina per poi diffonderla. Sophia Berto in un primo momento a tergiversato e cercato di evitare la domanda: “Ma non c’è una pausa pubblicitaria ora?“, ha detto facendo ridere tutti. Poco dopo però la ballerina di Ballando con le Stelle ha confermato: “Gigi, cosa hai fatto? Non lo conosco. Gli ho scritto su Instagram, non so come abbia fatto ad avere la foto. Questo scatto l’avevo pubblicata sul mio profilo Instagram, tra le storie. Non ho un grande seguito quindi mi sono detta ‘chi mai la vedrà?’ Una settimana dopo, però, è comparsa su X“.

Un po’ imbarazzata l’insegnante di Ballando con le Stelle ha in qualche modo confermato il pettegolezzo, senza però addentrarsi troppo sulla faccenda. In ogni caso i presenti in studio si sono complimentati con lei, strappandole una risata.