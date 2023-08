Non sembra scorrere buon sangue tra Barack Obama e il suo fratellastro Malik. Tutto è iniziato il mese scorso quando The Daily Fetched ha fatto sapere che proprio Malik si è lasciato andare ad alcune precise esternazioni. Quest’ultimo ha affermato che l’ex presidente degli Stati Uniti sarebbe omosessuale. Illazioni infondate alle quali al momento non sembrano esserci state repliche ufficiali.

Tutto solo ed esclusivamente per delle dichiarazioni da parte di Barack Obama contro il divieto di libri porno per i bambini. Qui la sua accurata spiegazione da parte del politico sui social network.

Today, some of the books that shaped my life—and the lives of so many others—are being challenged by people who disagree with certain ideas or perspectives. And librarians are on the front lines, fighting every day to make the widest possible range of viewpoints, opinions, and… pic.twitter.com/txhCTfH3Gh