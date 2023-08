NEWS

Nicolò Figini | 16 Agosto 2023

La discussione tra Canessa e Daniele Dal Moro

Qualche giorno fa Daniele Dal Moro aveva pubblicato una frase che in molti hanno interpretato come un attacco agli influencer, ma nello specifico a Oriana Marzoli: “Pensate di pagarvela ogni tanto una cena, una vacanza o pensate di andare avanti tutta la vita a tag?”. In queste ore è intervenuta Guendalina Canessa, la quale ha voluto criticarlo: “Ma se non avessi i soldi di papino lo faresti anche tu Danielino, dai eh“.

In seguito a questa provocazione Daniele ha pubblicato nelle sue Stories di Instagram un audio che le ha inviato la Canessa in privato. Qui gli veniva chiesto di scrivere a una sua amica perché voleva presentargliela: “Poi vedi… se non ti piace, niente“. Poi Dal Moro ha continuato scrivendo:

“Canessa ma fammi capire… ce l’hai con me perché non sono stato con quale delle tue amiche? Continua a dilettarti nella vecchia arte del marchetaggio (anche per le tue “amiche”) della quale tu, come ben risaputo, sei pioniera senza rompere il cazz* a chi non ti cag*! Tieni ‘sti dieci euro”.

Guendalina Canessa ha risposto a Daniele Dal Moro nelle proprie Stories affermando di aver sempre cercato una sua indipendenza economica, aggiungendo: “E uno come te non lo consiglierei neanche alla mia peggior nemica“: Tramite l’esperto di gossip Amedeo Venza, poi ha rivelato che quell’audio è vecchio di quattro anni:

“Ho sentito Guendalina Canessa e mi ha detto che quell’audio è di quattro anni fa e non ho motivo per non crederci. Fratello mio stai messo malaccio… poi voglio dire, accusa Guendalina di ‘markettaggio’: la fidanzata no? Ok!“.

