In attesa del ritorno in TV di Uomini e donne, la dama Barbara De Santi ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al suo stato sentimentale e in particolare agli uomini con cui vorrebbe uscire. Vi anticipiamo che non c’è nessun cavaliere che la incuriosisce, ma qualcun altro del programma. Inoltre ha chiarito la sua posizione riguardo l’hotel che non la vuole più come ospite.

Barbara De Santi uscirebbe con…uno dei tronisti

Siamo tutti in attesa del ritorno in TV di Uomini e donne dopo la pausa esitva. E la prima puntata del 2025 è fissata a martedì 7 gennaio. Nel frattempo sono uscite alcune dichiarazioni di Barbara De Santi rilasciate proprio al magazine del programma. A tal proposito le è stato chiesto se c’è un uomo nel dating show con cui uscirebbe e se sì quale.

La dama ha molto sorpreso con la sua risposta perché non si tratta di nessuno dei cavaliere presenti nel parterre. Ha detto: “Nessuno mi attrae né fisicamente né mentalmente. Di quelli con cui non sono mai uscita, ovviamente. Del classico amo la simpatia e pure l’intelligenza di Michele”.

La De Santi ha quindi espresso curiosità nei confronti del tronista Michele Longobardi. Ma (attenzione spoiler) come sappiamo nelle prossime puntate verrà mandato via poiché si scoprirà che chattava con le coteggiatrice usando un nome fake. E nessuna di loro vorrà quindi proseguire guastandogli la scelta improvvisa.

Nella sua intervista al magazine di Uomini e donne, Barbara De Santi ha anche chiarito la sua posizione riguardo l’hotel che non la vuole più come ospite. Secondo quanto dichiarato dalla dama, il cavaliere con cui era quella sera non voleva cenare nella sala dell’albergo adibita ai pasti perché c’era troppa confusione. Così li hanno collocati presso l’angolo bar vicino alla porta di entrata.

Poiché entrava continuamente aria fredda ogni volta che la porta si apriva, lei ha chiesto di accendere gli split di aria calda. Ma le è stato risposto che per quelli c’era bisogno del tecnico per farli funzionare. Oltre a questo sembra che, essendo lontani dalla sala principali, i camerieri si sarebbero scordati di loro più volte durante la cena. Così è partita la lamentela di Barbara De Santi: “Sfido chiunque ad affermare che, al posto mio, sarebbe rimasto seduto tranquillo senza una parola di lamento o disappunto“.