Si continua a parlare di Tony Effe e in queste ultime ore, dopo Francesco Sarcina e Kekko Silvestre dei Modà, anche Enrico Ruggeri si è scagliato contro il rapper. Ecco cosa è accaduto e le dichiarazioni del cantante.

Enrico Ruggeri vs Tony Effe

Il caso Tony Effe ormai da giorni fa discutere il web. Come è ormai noto a tutti il rapper, che a febbraio sarà nel cast di Big di Sanremo 2025, è stato escluso dal concerto di Capodanno al Circo Massimo per via dei suoi testi ritenuti troppo violenti e misogini. A quel punto in rete è scoppiato il caos e gli utenti si sono letteralmente divisi. A prendere le parti di Tony sono stati anche diversi volti del mondo dello spettacolo e così il cantante ha annunciato il suo personale show di fine anno, che si è tenuto a Roma. Il caso ovviamente ha fatto discutere a lungo e ancora oggi in molti stanno dicendo la loro.

Solo nelle ultime ore infatti sia Francesco Sarcina, leader de Le Vibrazioni, che Kekko Silvestre dei Modà si sono scagliati contro il rapper. Adesso a intervenire è stato anche Enrico Ruggeri che, nel corso di un’intervista per La Repubblica, si è a sua volta scagliato contro Tony Effe. Queste le dichiarazioni del cantante, che naturalmente non sono passate inosservate e hanno attirato l’attenzione del web:

“Sogno un futuro in cui a vedere Tony Effe non ci va nessuno. In giro c’è grande povertà intellettuale, lessicale. Vedo però che per certa musica c’è una richiesta enorme. Non esiste censurare, ma bisognerebbe agire con onestà intellettuale”.

Pare dunque che ormai Tony Effe sia sulla bocca di tutti. Il pubblico intanto si chiede già come ci stupirà il rapper in occasione del Festival di Sanremo 2025. Non resta che attendere ancora qualche settimana però per scoprirlo.