Ormai è ufficiale! Sabato sera Barbara d’Urso arriverà a Ballando con le Stelle come ballerina per una notte. Ma cosa farà la conduttrice? Ecco cosa è emerso in queste ultime ore.

Barbara d’Urso torna in tv

Finalmente ci siamo: Barbara d’Urso sta per tornare! Dopo mesi lontana dal piccolo schermo, tra pochissimi giorni la celebre e amata conduttrice apparirà nuovamente in tv, stavolta però in una veste del tutto nuova. Ebbene sì, la presentatrice infatti sarà ospite della seconda puntata di Ballando con le Stelle, che andrà in onda su Rai 1 sabato 5 ottobre in prima serata. Barbara prenderà parte al talent show nelle vesti di ballerina per una notte e di certo ne vedremo di belle.

Tanta è l’attesa di scoprire cosa accadrà e senza dubbio le aspettative non verranno deluse. Ma cosa farà la d’Urso a Ballando con le Stelle? A svelarlo in queste ore è stato TvBlog. Stando a quanto riferisce il noto portale, Barbara si esibirà per ben due volte, con una Bachata e una Salsa. La prima sulle note di “Todo de me”, la seconda sulle note di “Azafata”. Ma non solo.

Stando a quanto è emerso, Barbara d’Urso avrà come partner di ballo Gianni Scandiffio. In questi giorni dunque la conduttrice si sta preparando al meglio per affrontare questa nuova e inedita sfida e in molti si chiedono già cosa accadrà. Qualche giorno fa nel mentre a commentare l’arrivo di Barbara a Ballando con le Stelle è stata la stessa Milly Carlucci, che ha affermato:

“Il motivo per cui Barbara d’Urso può essere una meravigliosa ballerina per una notte è che è un personaggio con una presenza carismatica, per il pubblico. Tutti i tipi di pubblico vanno rispettati e credo sia ingeneroso dire di uno tu sei bello o tu sei brutto. Come facciamo sempre”.