Altro colpaccio di Milly Carlucci! Dopo le ragazze dell’Ital-Volley, a Ballando con le Stelle è atteso l’arrivo di Barbara d’Urso. Come rivelato da Dagospia, la conduttrice sarà ballerina per una notte!

Barbara d’Urso a Ballando con le Stelle

Tra Grande Fratello, Temptation Island e dissing tra Fedez e Tony Effe (e tutto ciò che ne è seguito), è bene ricordare che tra pochi giorni inizierà la nuova edizione di Ballando con le Stelle. E a quanto pare Milly Carlucci sta preparando delle sorprese, come il ritorno di lei… Barbara d’Urso!

Da diverso tempo si è parlato di un possibile coinvolgimento dell’amata conduttrice televisiva nella trasmissione di Rai 1, ma per un motivo o per un altro è sempre rimasto un desiderio della padrona di casa di Ballando con le Stelle. Se tale resterà quello di avere Chiara Ferragni (almeno per ora), sembra proprio che Milly Carlucci sia riuscita a coinvolgere invece Barbara d’Urso, come ballerina per una notte!

Dopo il colpaccio con le ragazze dell’Ital-Volley femminile, vincitrici dell’oro olimpico, adesso è la volta di Barbara d’Urso. A rivelarlo è Giuseppe Candela per Dagospia: «TWEET-FLASH – L’ESCLUSIVA DI GIUSEPPE CANDELA: “BARBARA D’URSO BALLERINA PER UNA NOTTE A “BALLANDO CON LE STELLE”. MOLTO PROBABILMENTE DELLA SECONDA PUNTATA…”»

Le coppie di Ballando con le Stelle

In attesa di capire quindi se l’intervento di Barbara d’Urso a Ballando con le Stelle sarà confermato, ricordiamo come sono state divise le coppie di questa edizione. Partiamo dallo schermidore Tommaso Marini. Sarà affiancato da Sophia Berto.

Luca Favilla sarà invece l’insegnante di Federica Nargi. Affianco all’attore Furkan Palali, la ballerina Erica Martinelli. Insieme ad Anna Lou Castoldi gareggerà Nikita Perotti. Scenderà in pista con Massimiliano Ossini la maestra Veera Kinnunen.

La Divina Federica Pellegrini lavorerà in coppia con Angelo Madonia, mentre per i Cugini di Campagna ci sarà Rebecca Gabrielli. A Ballando con le Stelle ci sarà ancora Luca Barbareschi con la maestra Alessandra Tripoli. Dall’altra invece Bianca Guaccero prova ad arrivare alla vittoria con Giovanni Pernice.

E ancora ricordiamo Nina Zilli e Pasquale La Rocca, Alain Friedman e Giada Lini. Poi si passa a Sonia Bruganelli e Carlo Aloia e, infine, Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina.

Tutto è pronto per Ballando con le Stelle. Barbara d’Urso ci sarà?