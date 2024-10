Dopo un’assenza inaspettata dai social, in queste ore Chiara Ferragni ha fatto ritorno su Instagram e con un video ha spiegato perché è sparita.

Le parole di Chiara Ferragni

Sono state settimane decisamente intense le ultime per Chiara Ferragni. Come tutti sappiamo, l’imprenditrice digitale è stata tirata in ballo nel dissing tra l’ex marito Fedez e Tony Effe, che se ne sono dette di ogni. Ma non solo. A intervenire nel botta e risposta social è stata anche Taylor Mega, che ha fatto sapere di aver avuto un flirt con il cantante di Sexy Shop. Come se non bastasse l’ex gieffina ha anche insinuato che i Ferragnez fossero una coppia aperta e che dunque non si può parlare di tradimento.

La Ferragni nel frattempo ha deciso di rompere il silenzio solamente per chiedere di essere lasciata fuori dal dissing, facendo anche un piccolo sfogo contro Fedez. Nelle ultime ore però qualcosa ha attirato l’attenzione del web. L’influencer è infatti letteralmente sparita dalla circolazione e a quel punto i fan sono entrati in apprensione.

Questa mattina però a sorpresa Chiara Ferragni ha finalmente fatto ritorno su Instagram e con un video postato sul suo profilo ha spiegato perché è sparita di recente. Queste le sue dichiarazioni: “Mi fa strano parlare nelle stories, non lo facevo da una vita, però mi mancava e voglio tornare a farlo. Sono qua ad Atene da ieri perché facciamo questo evento per il brand Chiara Ferragni make up. Sono arrivata ieri, ma sono stata malissimo tutto il giorno e sono stata a letto. Non so cosa stia succedendo al mio fisico. Anche settimana scorsa sono stata 4 giorni a letto a casa. Oggi però sto un po’ meglio. Vi volevo mandare un bacio da Atene”.

Chiara Ferragni torna sui social pic.twitter.com/NOtRDcfcWS — disagiotv (@disagio_tv) October 3, 2024

Pare dunque che Chiara sia tornata a concentrarsi sulla sua carriera e a lei facciamo un enorme in bocca al lupo.