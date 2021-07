1 La reazione di Barbara d’Urso

Alcune ore fa si è svolta la presentazione dei palinsesti Mediaset per la prossima stagione televisiva, e nel corso della conferenza si è parlato anche di Barbara d’Urso. Come è noto nell’ultimo anno e mezzo la stacanovista conduttrice ha dato il massimo per portare avanti i suoi programmi, che sono nel cuore del grande pubblico, nonostante la situazione di emergenza. Da settembre però la presentatrice dirà addio a Live e a Domenica Live, portando avanti solo Pomeriggio Cinque, che è una garanzia per l’azienda. Naturalmente Barbara continuerà a tenere compagnia al suo fedele pubblico, offrendo ai telespettatori un programma di qualità e di interesse, come solo lei sa fare. Piersilvio Berlusconi intanto ha speso bellissime parole per la d’Urso, sottolineando il suo grande impegno e la sua professionalità. Sui social così la presentatrice ha rotto il silenzio, e ha ricondiviso su Instagram le dichiarazioni del leader Mediaset, che ha affermato:

“Ha fatto un lavoro grandissimo. Nei mesi di lockdown e durante l’emergenza sanitaria ho apprezzato il lavoro fatto da Barbara davvero davvero tanto. Barbara rimane nella nostra squadra, continua a fare Pomeriggio Cinque. Durante la settimana Pomeriggio Cinque sarà più orientato sull’attualità. La domenica quel tipo di infotainment non ha più grande senso nell’epoca post Covid. Abbiamo cambiato strada”.

E ancora Piersilvio Berlusconi ha anche parlato della durata di Pomeriggio Cinque, che a settembre tornerà con Barbara d’Urso. Ma non solo. Il leader Mediaset ha anche annunciato che non appena ci sarà un progetto degno di lei, la conduttrice tornerà immediatamente in prime time su Canale 5:

“Sulla durata di Pomeriggio Cinque la volontà è di non toccare il Daytime di Canale 5. Se ci sono cambiamenti, sono cambiamenti di scaletta. Vogliamo inserire una soap tra Uomini e donne e Pomeriggio Cinque, Love is in the air. Se ci sono degli adattamenti sono solo legati alla scaletta. Barbara d’Urso è una risorsa di Mediaset. Appena ci sarà un progetto che piace a noi e a lei, potrà fare un Prime Time su Canale 5. È quel tipo di infotainment che è passato“.

Il pubblico intanto attende con grande ansia il ritorno di Barbara d’Urso sul piccolo schermo. La conduttrice, che al momento si sta godendo del meritato riposato, è già pronta a tenere nuovamente compagnia ai telespettatori, e senza dubbio anche per la prossima stagione il successo sarà assicurato. Nel mentre Berlusconi ha annunciato che a tornare su Canale 5 sarà un amatissimo reality.