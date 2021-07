Piersilvio Berlusconi tese le lodi di Barbara d'Urso e spiega perché non tornerà con Domenica Live per la prossima stagione televisiva.

Questa mattina si è svolta la presentazione dei palinsesti Mediaset per la prossima stagione televisiva. Piersilvio Berlusconi ha così presentato alla stampa i programmi che vedremo nei prossimi mesi, con tutti i graditi ritorni e le attese novità. Tra gli argomenti di discussione c’è stata naturalmente Barbara d’Urso, da anni colonna portante di Canale 5. Piersilvio ha infatti annunciato che quest’anno la stacanovista conduttrice, dopo mesi di duro lavoro in piena pandemia, sarà solo al timone di Pomeriggio Cinque, la cui nuova edizione partirà a settembre. Confermato dunque l’addio a Domenica Live, che verrà sostituito da Scene da un matrimonio, condotto da Anna Tatangelo, e in seguito dal doppio appuntamento settimanale di Verissimo, sempre con Silvia Toffanin. Nel corso della conferenza tuttavia Piersilvio ha voluto giustamente tessere le lodi di Barbara, sottolineando l’enorme lavoro svolto nell’ultimo anno. Queste le sue dichiarazioni, riportate da TvBlog:

“Ha fatto un lavoro grandissimo. Nei mesi di lockdown e durante l’emergenza sanitaria ho apprezzato il lavoro fatto da Barbara davvero davvero tanto. Barbara rimane nella nostra squadra, continua a fare Pomeriggio Cinque. Durante la settimana Pomeriggio Cinque sarà più orientato sull’attualità. La domenica quel tipo di infotainment non ha più grande senso nell’epoca post Covid. Abbiamo cambiato strada”.

Ma non solo. Dopo aver speso delle giuste e bellissime parole su Barbara d’Urso, che rimane ancora oggi un punto fermo per Canale 5, Piersilvio Berlusconi, rispondendo alla domanda di Giuseppe Candela, ha parlato della durata di Pomeriggio Cinque. In più il leader Mediaset ha affermato che nel momento in cui ci sarà un progetto degno di lei, Barbara tornerà immediatamente in prime time su Canale 5:

“Sulla durata di Pomeriggio Cinque la volontà è di non toccare il Daytime di Canale 5. Se ci sono cambiamenti, sono cambiamenti di scaletta. Vogliamo inserire una soap tra Uomini e donne e Pomeriggio Cinque, Love is in the air. Se ci sono degli adattamenti sono solo legati alla scaletta. Barbara d’Urso è una risorsa di Mediaset. Appena ci sarà un progetto che piace a noi e a lei, potrà fare un Prime Time su Canale 5. È quel tipo di infotainment che è passato“.

Non resta che attendere dunque l’arrivo della nuova stagione televisiva, e fare un enorme in bocca al lupo alla nostra amata Barbara d’Urso, che senza dubbio non smetterà di essere al servizio del suo pubblico e dell’azienda.

