Barbara d’Urso riceve una nuova proposta da TeleSud: “Parliamo di collaborare per il futuro della TV”

11 Giugno 2024

Barbara d'Urso

Quale sarà il futuro di Barbara d’Urso in televisione? Dopo tanti rumor in queste ore è spuntata una possibilità che non riguarda una rete nazionale. Ecco tutto quello che sappiamo.

Barbara d’Urso verso TeleSud?

Dopo il suo addio a Mediaset si parla da tempo di dove potremo rivedere Barbara d’Urso in televisione. Nel corso dei mesi sono state tante le indiscrezioni, come per esempio un suo approdo in Rai dopo l’intervista con Mara Venier, oppure un suo passaggio sul NOVE come accaduto per Amadeus e Fabio Fazio.

Nessuna di queste possibilità, tuttavia, sembra che si concretizzerà nel prossimo futuro. Barbara è infatti approdata su TikTok, nell’attesa del suo ritorno in televisione, per rimanere ancora più in contatto con i propri fan e portarli nelle sue giornate sempre diverse e dinamiche.

Tra non molti giorni, il 13 giugno 2024, Barbara d’Urso sarà il volto di un evento provinciale relativo alla festa Trapani Calcio. Insieme a lei troveremo anche Francesco Facchinetti ed Elettra Lamborghini, e sembra che questo potrebbe essere solo il preludio per una collaborazione più duratura.

O almeno così sembra sperare Valerio Antonino, il patron del Trapani che starebbe corteggiando la d’Urso anche per TeleSud (di sua proprietà). Durante un’intervista rilasciata proprio su tale canale ha dichiarato quanto segue:

“Ci sarà una conduttrice bravissima e simpaticissima, che viene con grande entusiasmo, come Barbara d’Urso. Stiamo parlando con lei evidentemente di collaborare per il futuro della televisione. Noi metteremo dei punti vendita delle bandiere…”.

Non solo la conduzione della festa, il patron del Trapani corteggia Barbara D'Urso anche per TeleSud, tv di sua proprietà. https://t.co/9rbhqTj8Au pic.twitter.com/aDax1NCf7h — Giuseppe Candela (@GiusCandela) June 11, 2024

Al momento non sappiamo che cosa accadrà perché, stando alle parole di Antonini, sembrerebbe che le trattative siano ancora in corso. Inoltre Barbara d’Urso non ha ancora commentato la situazione e di conseguenza non abbiamo informazioni certe. Staremo a vedere quale via professionale deciderà di seguire la conduttrice mentre vi terremo aggiornati su tutte le eventuali proposte che le verranno offerte.