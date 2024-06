Mediaset ricorda Silvio Berlusconi a un anno dalla scomparsa, Pier Silvio: “Mio padre è amore”

NEWS

Andrea Sanna | 12 Giugno 2024

Silvio Berlusconi

“Mio padre è amore”, così Pier Silvio ha ricordato Silvio Berlusconi a un anno dalla scomparsa. Anche Mediaset e i suoi dipendenti hanno reso omaggio al Cavaliere in queste ore.

Mediaset ricorda Silvio Berlusconi

Per Mediaset oggi è la giornata del ricordo di Silvio Berlusconi. Imprenditore visionario e illustre politico, ha fondato l’azienda e la prima TV privata nazionale nel nostro Paese. Editore sempre attento, ha lasciato questo suo ruolo a Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato che proprio ieri ha voluto ricordare il suo caro papà. Insieme ai dipendenti e alle persone care, ha radunato tutti a Cologno Monzese, esattamente come accadde lo scorso anno.

“Silvio Berlusconi, il nostro fondatore, mio padre, è amore”, con queste parole Pier Silvio Berlusconi ha aperto il suo discorso ai dipendenti dell’azienda ieri. “Con il suo pensiero e con il suo agire, in tantissimi ambiti della vita, ci ha insegnato dei valori preziosi. Oggi questi valori sono un esempio per tutti noi di Mediaset, ma non solo”, ha proseguito l’editore. Per l’amministratore delegato i valori lasciati da suo padre in eredità sono un esempio per chi l’ha amato, ma anche per chi non l’ha fatto. E nonostante la sua scomparsa in tantissimi lo ricordano per la sua umanità e il suo essere combattivo, ha spiegato nel lungo discorso.

In diverse occasioni dalla morte di suo padre, Pier Silvio Berlusconi gli ha reso omaggio con attestati di stima e incontri con i dipendenti come accaduto ieri. Ancora una volta con commozione, l’ad di Mediaset ha voluto rivolgergli un pensiero sincero e sentito.

Pier Silvio Berlusconi ha spiegato di aver citato alcune parole che lo guidassero ad andare avanti, dalla libertà al rispetto per arrivare al futuro: “Oggi voglio usare la parola che rappresenta il nostro fondatore, mio padre, più di tutte le altre. È una parola quasi disarmante per la sua semplicità ma allo stesso tempo è la parola più forte, più potente, la parola in assoluto più universale: Silvio Berlusconi è amore”, ha detto l’editore parlando ai dipendenti Mediaset.

Da figlio ha ammesso di fare fatica a usare una parola così importante, ma è giusto dire che in più di 50 anni della sua vita, il suo papà gli ha dimostrato amore tutti i giorni, per la vita, per la famiglia così come per il lavoro e per il Paese. Infine, prima di concludere il discorso ai dipendenti, Pier Silvio Berlusconi ha ripreso le parole di suo papà:

“Il vero amore vince su tutto, se non sai amare non puoi costruire niente di buono per te e per gli altri. Se sai amare, riesci a guardare alla vita in tutti i suoi aspetti con uno sguardo sempre positivo, realista ma ottimista, capace di vedere avanti”.

L’omaggio di Mediaset a #Berlusconi ad un anno dalla scomparsa. Ieri sera il figlio Pier Silvio ha radunato, a Cologno Monzese, gli impiegati e le maestranze per ricordare il padre tutti insieme pic.twitter.com/4FRrxVDteU — Andrea Conti ⚡️ (@IlContiAndrea) June 12, 2024

Sulle reti Mediaset e sui social sta circolando questo video ricordo, in memoria di Silvio Berlusconi.