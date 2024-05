Il ritorno in tv di Barbara d’Urso è imminente: parla il manager Lucio Presta

NEWS

Debora Parigi | 25 Maggio 2024

Barbara d'Urso

Ci sarà il ritorno in TV di Barbara d’Urso? In tanti se lo chiedono visto che lei stessa ha parlato più volte di un suo ritorno. Sull’argomento è intervenuto il manager della conduttrice, Lucio Presta, che ha parlato del futuro televisivo della d’Urso e dove magari la rivedremo.

Quanto tornerà in TV Barbara d’Urso? E dove?

Da più di un anno ormai Barbara d’Urso manca dalla TV, a parte le ospitate come quella a Domenica In da Mara Venier dove rilasciò una lunga intervista. In questo anno la nota conduttrice ha fatto varie esperienze, anche all’estero, ed è tornata in Italia preannunciando un suo ritorno sul piccolo schermo.

Al momento, però, non si sa niente su quando sarà questo ritorno e anche magari su quale emittente televisiva. A tal proposito, al Festival della TV, è intervenuto il suo manager, Luigi Presta. Rispondendo a chi gli ha chiesto i motivi per cui la d’Urso non è ancora tornata in onda sul piccolo schermo con qualche programma, lui ha affermato: “È una storia molto complicata. Io sono certo che tra poco, tra molto poco tempo, tornerà il tempo di Barbara”.

Se allora manca davvero poco, su quale canale televiso potremo vederla di nuovo al lavoro? Lei è stata tantissimi anni in Mediaset, ma c’è chi pensa che possa sbarcare in qualche emittente di Discovery, ad esempio. Sarà così? Alla domanda sul dove, quindi, ha sempre risposto Luigi Presta: “In questo momento mi avvalgo della facoltà di non rispondere. Siccome ad aver detto delle cose ce la siamo presa in saccoccia, forse è meglio tacere”.

L’affermazione del manager fa pensare che Barbara d’Urso possa aver già firmato con qualcuno, ma che appunto non voglia dirlo per scaramanzia. Ma Presta ha specificato: “No, ora Barbara si sta giustamente godendo, lo ha detto lei, la cosa più bella che ha, sua nipote”.

Non escludiamo che ci siano appunto già dei contatti con qualche TV, ma che non venga detto prima della firma. Ma è sempre più probabile rivedere l’amata Barbara in TV magari proprio già dalla prossima stagione televisiva.