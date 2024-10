Prima di scendere in pista a Ballando con le Stelle, Barbara d’Urso ha fatto un lungo discorso ed è così tornata a parlare dell’addio a Mediaset.

Barbara d’Urso e l’addio a Mediaset

Questa sera non si parla altro che di Barbara d’Urso. Sappiamo bene infatti che la conduttrice è arrivata a Ballando con le Stelle in qualità di ballerina per una notte e da giorni il pubblico attendeva la sua performance. Prima di scendere in pista però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Nel corso di una clip infatti Barbara è tornata a parlare del suo addio a Mediaset e in merito ha affermato:

“È stato come quando il tuo compagno torna a casa e ti dice che non ti ama più. Un’improvvisa mancanza. So di essere una brava professionista, lo dico senza presunzione. Mi sono detta: ‘e adesso? Ho 60 anni, che faccio? Come riprogrammo la mia vita?’. Io ho lavorato in una grande famiglia, in armonia e serenità. Mi sono detta che dovevo farlo”.

Concludendo il suo discorso, Barbara d’Urso ha poi affermato: “Hanno scritto tante cose non vere. Io non rispondo mai, sorrido”. Poco dopo come se non bastasse la conduttrice, parlando della sua famiglia e della sua seconda nipotina in arrivo, si è emozionata ed è scoppiata in lacrime.

In seguito la d’Urso è finalmente scesa in pista e ha così lasciato tutti senza parole.