Questa sera ad arrivare a Ballando con le Stelle è stata Barbara d’Urso. Prima di scendere in pista però la conduttrice ha lanciato un’inaspettata frecciata.

Le parole di Barbara d’Urso

Grandi colpi di scena questa sera a Ballando con le Stelle. Tra poco infatti ad arrivare in studio come ballerina per una notte sarà Barbara d’Urso e il pubblico da giorni attende con ansia la performance della conduttrice. In attesa di scoprire cosa accadrà però poco fa Milly Carlucci ha mostrato un filmato della presentatrice che non è passato inosservato e che sta facendo il giro del web.

Nella clip in questione infatti Barbara d’Urso, che a breve scenderà in pista, ha lanciato quella che ai più è sembrata essere una palese frecciata. Queste le sue dichiarazioni, che hanno attirato l’attenzione del pubblico:

“Posso fare una domanda? Mi spiegate, perché io ancora non l’ho capito, che cosa significa la televisione trash? Questo oggi è trash, però domani non è più trash. Quello che fa la d’Urso è trash però quell’altro non è trash. Oggi sì, domani no. Soprattutto capire, guardando la televisione adesso, il trash non c’è più? Io non ci sto più in televisione momentaneamente ed è sparito il trash. Sono magica”.

Il caffeuccio della d’Urso su Rai 1 #BallandoConLeStelle pic.twitter.com/lUwVLrzPix — Ceci n'est pas une merde (@ilmerda_) October 5, 2024

Ma non è finita qui. Poco dopo infatti Milly Carlucci ha dato parola a Selvaggia Lucarelli, che come qualcuno saprà ha dei trascorsi con Barbara d’Urso. La giornalista a quel punto ha affermato: “Non è mai successo niente tra di noi, a parte un paio di querele. Che però lei ha fatto a me. A parte questo io sono tranquillissima”.