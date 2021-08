1 Barbara d’Urso verso La Talpa?

Barbara d’Urso tornerà tra non molti giorni con la nuova edizione di Pomeriggio Cinque. Purtroppo ha dovuto salutare due format molto amati del pubblico, ovvero Domenica Live e Live – Non è la d’Urso. Sembra, però, che per la brava conduttrice qualcosa stia già bollendo in pentola. Proprio lei, qualche tempo fa, ne aveva parlato con il Corriere della Sera, come riporta anche TVBlog. Queste le sue parole in merito:

Ci saranno proposte di intrattenimento in prime time per me. È un passaggio necessario. Ho parlato a lungo con Pier Silvio Berlusconi, mi ha spiegato il suo punto di vista e lo condivido totalmente: col Covid, la realtà che ho sempre raccontato facendo informazione si è talmente intrisa anche di tragedia, che è sempre più difficile voltare pagina su argomenti leggeri. Mi ha detto: ho bisogno che delle cento anime che hai ne tiri fuori due, una per l’informazione e una per il puro intrattenimento. Per cui è in maturazione una prima serata d’intrattenimento.

Quale sia questo programma in prima serata non è dato saperlo. Anche se nelle ultime ore sembrerebbe che il nome di Barbara d’Urso sia stato fatto in merito alla conduzione de La Talpa. Il reality di Canale 5, infatti, tornerà sulla rete a partire dal prossimo anno e già si sta cercando una persona che prenderà le redini. Quale occasione migliore per la presentatrice, da anni uno dei fiori all’occhiello di Mediaset, per tornare in onda nel prime time? A diffondere l’indiscrezione ci ha pensato ancora TVBlog.

Bisognerà aspettare e vedere cosa accadrà. Nella rosa delle proposte ci sarebbe anche Enrico Papi, il quale nella prossima stagione televisiva farà il suo debutto con Scherzi a parte. Insomma, lo scopriremo solo in futuro. Continua, inoltre, a rimanere nell'aria anche il nome di Paola Perego, la quale aveva commentato un suo ritorno alla conduzione.