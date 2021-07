UFFICIALE: La Talpa torna su Canale 5

Il ritorno de La Talpa su Mediaset

Una notizia quella del ritorno del reality show La Talpa che il pubblico aspettava da tempo. Il programma era piaciuto tantissimo quando andò in onda la prima volta e dispiacque la sua interruzione. Ma finalmente tornerà nella prossima stagione televisiva Mediaset.

Ad annunciare tutto è stato Persilvio Berlusconi in occasione della conferenza stampa per la presentazione del palinsesto dell’azienda televisiva. Come riporta TVBlog.it, infatti, tornerà in onda La Talpa e il giorno di programmazione è previsto per la prima serata del lunedì.

L’autunno dei reality, però, inizierà con Il Grande Fratello Vip, condotto sempre da Alfonso Signorini e con opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe (doppio appuntamento settimanale al lunedì e al venerdì). Per vedere La Talpa si dovrà aspettare il 2022 e a seguire ci sarà ancora una volta L’Isola dei famosi.

Riguardo il ritorno del reality, a Piersilvio Berlusconi è stata chiesta qualche delucidazione in più da parte di Francesco Canino di Panorama.it, come ad esempio chi ci sarà alla conduzione. Questa la sua risposta: “Non abbiamo deciso nulla de La Talpa. Non sappiamo nemmeno quando andrà in onda. Ci sarà di sicuro un altro reality dopo il GF VIP, due vedremo”.

Quindi La Talpa è prevista per il 2022, ma non è ancora stato annunciato un inizio ufficiale e soprattutto ci chiediamo quali siano i reality che ci saranno prima di essa e dopo il Grande Fratello Vip.

