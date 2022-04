1 Barù parla di Jessica Selassié

Nel pomeriggio di oggi Silvia Toffanin a Verissimo ha avuto il piacere di accogliere Barù e Davide Silvestri. L’esperto di food e l’attore hanno parlato della loro bella amicizia, così come della loro vita sentimentale. Mentre Davide ha confermato il suo amore per Alessia, che spera di poter sposare presto, non si può dire lo stesso per il suo amico, che invece si professa single.

A porgergli la domanda diretta sull’argomento è stata Silvia Toffanin. La conduttrice ha voluto sapere qualcosa di più. Inizialmente ironico Barù ha risposto: “Molto bene, sono stato nel bosco, ho abbracciato gli alberi, un sacco di alberi. Sai che qui a Milano pagano per farlo, io l’ho fatto gratis invece. Ho guardato le stelle e sono stato bene. Così una sera intera”, ha detto piuttosto vago.

Così Silvia Toffanin ha insistito ancora sulla presenza di “qualche amica o spasimante”, così Barù si è esposto con un secco “no”, per poi approfondire: “No, sto veramente prendendo…. sono tipo un guru del non sesso in questo momento della mia vita”. Quindi la conduttrice ha voluto sapere qualcosa su Jessica Selassié:

“Jessica non l’ho ancora vista, ho visto Davide due volte e nessun altro. Se ho voglia di vederla e mi interessa? Non l’ho ancora vista, certo che mi piacerebbe rivederla. Finirei per… No, non si tratta di un momento imbarazzante, nulla. La gente che volevo vedere l’ho vista e mi piacerebbe anche lei, certo. Ma adesso lasciamola a fare le sue cose. Ho da fare un viaggio, parto a New York a trovare mia sorella e poi volevo fare un’altra cosa che non posso dire. Quando la faccio te la dirò”. (VIDEO COMPLETO CLICCANDO QUI)

Così Barù è stato piuttosto vago. Ma non è finita qui, Perché successivamente ha parlato ancora del suo rapporto con Jessica Selassié e ha commentato le sue parole a Verissimo…