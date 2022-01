Chi è Barù? Età, altezza, fidanzata e Instagram

Conosciamo meglio chi è Barù, nipote di Costantino della Gherardesca. Scopriamo alcune curiosità sul suo conto: dall’età al vero nome, per passare all’altezza e dove seguirlo sui profili Instagram e social.

Chi è Barù

Nome e Cognome: Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona ( in arte Barù)

Data di nascita: informazione non disponibile

Luogo di nascita: informazione non disponibile

Età: informazione non disponibile

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: storico, enologo, food influencer e personaggio televisivo

Fidanzata: informazione non disponibile

Figli: informazione non disponibile

Tatuaggi: Barù non dovrebbe avere tatuaggi sul suo corpo

Profilo Instagram: @barulino

Barù età, vero nome e altezza

Partiamo con le informazioni che siamo riusciti a raccogliere sulla biografia di Barù. Il suo vero nome è Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona. Il soprannome gli è stato dato da suo padre ed è per questo che vuole essere chiamato così.

Ma quanti anni ha Barù Gaetani e qual è la sua altezza e peso? Purtroppo a riguardo non sappiamo nulla. Al momento non conosciamo la data e luogo di nascita e dunque non possiamo dirvi quale sia l’età di Barù e quale sia il suo segno zodiacale. Anche se si presume sia nato negli anni ’80.

Ciò di cui possiamo parlare in questo paragrafo dedicato alla sua biografia sono invece le sue origini. È discendente da una delle famiglie più nobili e antiche.

Suo zio è Costantino della Gherardesca, che conosciamo molto bene. Insieme hanno studiato in un collegio in Svizzera. Per quanto riguarda i suoi genitori, invece, sappiamo che nel 1995 si è trasferito con sua madre negli Stati Uniti. Insieme a loro anche la sorella di Barù.

Ed è proprio negli USA che nel 2004 si è laureato presso l’Università di San Diego. Gherardo si è specializzato in enologia. Oltre allo studio, Barù Gaetani ha sempre praticato sport, come lotta libera e football.

Vita privata

Purtroppo della vita privata di Barù Gaetani non conosciamo granché e non sappiamo se nel 2021, prima del suo ingresso al GF Vip, ha trovato o meno una fidanzata.

Sappiamo, però, attraverso i gossip sul suo conto che ha avuto una storia con Victoria Cabello, confermata e conclusasi nel 2013 e non sono mancati rumor di una frequentazione con Benedetta Mazzini, figlia della cantante Mina. Nella casa del GF Vip, invece, ha spiegato di essere fluido: “Io sono fluido…prendo quello che viene. Se sono serio? No, ma va di moda dirlo, mi piace l’anima delle persone”.

E ancora a proposito della sua vita privata siamo in grado di dirvi che vive a Bolgheri, comune della Toscana. In un’intervista ha raccontato che gli piacerebbe tornare a fare il vino. Ecco quanto riportato da Chiecosa:

“Magari in Tasmania, da solo, ma ovviamente con i miei cani, in una grande casa ecosostenibile, affacciata all’Oceano”.

E a proposito di questo ha spesso detto che ama stare da solo.

Dove seguire Barù Gaetani: Instagram e social

C’è modo di poter seguire Instagram Barù sui social? Siamo riusciti a trovare il suo profilo Instagram, seguito da quasi 50 mila follower.

Grande appassionato di fotografia (insieme al vino, al surf, al mare e alla natura), il gieffino non manca occasione di dispensare il suo sapere attraverso ricette culinarie e arte.

Riguardo questi argomenti fa diverse dirette su Instagram dove parla di alcuni piatti, dal sushi canadese e non solo.

Non mancano anche scatti che lo ritraggono protagonista.

Carriera

Prima della carriera televisiva Barù si è dedicato ad altro. Nel 2006 durante una vendemmia in Argentina ha approfondito l’interesse per il vino e l’enologia, tanto da lavorare poi in un’azienda.

Tornato in Italia l’anno successivo ha avuto modo di proseguire questa sua grande passione. A seguire ha continuato a girare per il mondo (arrivando sino in Australia), per poi stabilirsi in Italia, dove ha avuto modo di farsi conoscere al grande pubblico.

Tra i programmi a cui ha partecipato troviamo Pechino Express, Quelli che il calcio, Detto fatto, Cuochi e Fiamme, oltre a cooking show divertenti in giro per il mondo. Nel 2021 ha preso parte al Grande Fratello Vip (come vedremo nel dettaglio in seguito) ed è a capo della conduzione del TG di Food News in giacca e cravatta.

Oltretutto dal 2015 ha un bar in provincia di Livorno che ricorda molto il suo nome. Si chiama infatti Bar Ù.

Pechino Express

Nel 2012 Barù ha avuto la possibilità di partecipare insieme allo zio Costantino della Gherardesca alla prima edizione di Pechino Express, in quel periodo condotto da Emanuele Filiberto di Savoia.

L’edizione fu vinta con Alessandro Sampaoli e Debora Villa (Gli attori), seguiti da Andrés Gil e Anastasia Kuzmina (I ballerini). Mentre Costantino e Barù si sono classificati terzi.

Cuochi e Fiamme

Tra gli altri programmi televisivi della carriera di Barù segnaliamo anche Cuochi e fiamme nel 2017.

Qui ha preso parte nel ruolo di giudice insieme a Csaba Dalla Zorza, Riccardo Rossi e Francesca Reggiani.

Barù al Grande Fratello Vip 6

Dal 20 dicembre 2021 anche Barù fa parte del cast del Grande Fratello Vip 6. Dopo tanti gossip a riguardo il nipote di Costantino della Gherardesca è stata finalmente confermata la sua partecipazione nel reality show.

Il suo arrivo ha incuriosito fin da subito i concorrenti della Casa, come vedremo nelle prossime righe e pian piano l’enologo si è messo a nudo mostrando diverse sfaccettature della sua personalità.

Ma chi sono tutti gli altri concorrenti del GF Vip che popolano l’abitazione di Cinecittà insieme a lui?

I concorrenti del GF Vip 6

Il 14 settembre ha preso il via la nuova edizione del Grande Fratello Vip 6, condotta nuovamente da Alfonso Signorini con al suo fianco Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Tante le personalità scelte per comporre il cast e provare a non far rimpiangere quello precedente che ha battuto ogni record. Qui di seguito ecco l’elenco delle vippone:

Vediamo ora chi sono i concorrenti uomini:

Chi riuscirà a trionfare? Sarà Barù a trionfare o qualcuno avrà la meglio rispetto a lui? Staremo a vedere cosa deciderà il pubblico da casa attraverso il televoto! Intanto vediamo il percorso del gieffino nel programma di Canale 5…

Il percorso di Barù al GF Vip 6

Il 20 dicembre Barù è entrato a far parte del cast ufficiale del Grande Fratello Vip 6. Vediamo qui di seguito il suo percorso all’interno del reality show.

15° settimana: nel corso della quindicesima settimana Barù ha fatto il suo ingresso nel reality, ambientandosi subito e regalando nuovo entusiasmo tra i vipponi. Fin da subito il gieffino ha fatto delle rivelazioni sul suo passato e non solo.

16° settimana: durante una chiacchierata confessa che gli autori gli hanno detto cosa fare, ma lui sembra essere contrariato. Proprio nel corso della settimana è finito in nomination e ha ricevuto un simpatico scherzo da Davide e Soleil, i quali si sono molto affezionati a lui.

Novella 2000 © riproduzione riservata.