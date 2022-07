Sorpresa per Elisabetta Gregoraci durante le prove di Battiti Live. Per lei arriva un curioso messaggio aereo in anomino

Battiti Live: aereo per Elisabetta Gregoraci

In questa calda estate è finalmente ripartita la musica dal vivo e con essa anche alcuni importanti eventi come Battiti Live. Da diversi anni ormai al timone di conduzione troviamo Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci con il ruolo di inviata speciale affidato a Mariasole Pollio. La manifestazione musicale continua a svolgersi in alcune delle città pugliesi e oggi sono in corso le prove per il concerto a Trani.

Durante appunto i vari test per gli artisti e musicisti che dovranno salire sul palco di Battiti Live, così come per i tecnici e presentatori, è successo qualcosa di veramente curioso. Più di qualcuno si è ritrovato ad alzare gli occhi al cielo e notare che a sorvolare le proprie teste c’era un aereo davvero speciale, indirizzato a Elisabetta Gregoraci. A mostrarcelo in anteprima la pagina ufficiale di Radio Norba, che non ha potuto fare a meno di immortalare questo momento!

“Elisabetta c’è un aereo per te! Succede durante le prove di Battiti Live”, si legge dal post pubblicato da Radio Norba, emittente ufficiale dell’evento estivo. Ma cosa dice il messaggio del velivolo? Come mostrato dallo scatto sottostante si legge: “Ely ricorda il 28/08 alle 18. Ti amoooo”. Dalla foto vediamo che il messaggio non è firmato, dunque non sappiamo chi sia il mittente o la mittente. Potrebbe trattarsi di un’amica che vuole ricordarle un appuntamento imperdibile per esempio, anche se qualche malizioso pensa invece possa trattarsi di un lui nella vita di Elisabetta Gregoraci. Al momento resta dunque un dubbio, ma nessuna certezza.

Elisabetta Gregoraci, tra l’altro, è una persona molto riservata e difficilmente si espone riguardo la sua vita sentimentale. Preferisce mantenerla quanto più possibile lontana dai riflettori, anche se questo messaggio ha di fatto incuriosito i più. Al momento non ha nemmeno commentato la notizia. Chi sarà la persona misteriosa che le ha inviato questo aereo durante le prove di Battiti Live?

