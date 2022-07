Ieri parata di stelle al Circo Massimo di Roma. Tra i presenti non solo Angelina Jolie, ma anche Russell Crowe e non solo!

Russell Crowe al concerto dei Maneskin

I Maneskin sono davvero inarrestabili! Ieri sera la band dei record è tornata a casa e a Roma e ha tenuto il proprio concerto in uno dei luoghi più belli e suggestivi della Capitale: il Circo Massimo. 70 mila cuori hanno cantato, ballato e si sono emozionati, trascinati dalla musica del gruppo, ormai tra i più amati dai giovani e non solo in tutto il mondo. Tra i fan di Damiano David e compagni, però, ci sono anche diverse star e tra loro spunta persino il pluripremiato Russell Crowe. Ebbene sì, avete capito! Probabilmente saranno rimasti spiazzati anche Damiano e i suoi colleghi quando l’hanno scoperto. Ma piacciono proprio a tutti e questo ormai è un dato di fatto.

Stando a quanto riferito da Isa & Chia anche l’attore di Hollywood, così come Angelina Jolie, è rimasto stregato dalla loro bravura e ieri ha presenziato al concerto dei Maneskin. In live la band ha portato in scena il proprio repertorio musicale, tra chicche e i brani più conosciuti, diventati ormai delle vere e proprie hit tra gli ascoltatori di musica.

Un successo davvero inarrestabile quello dei Maneskin che, dopo la vittoria a Sanremo li ha portati a calcare i palchi più famosi del mondo e non solo. Solo a novembre dello scorso anno hanno avuto l’onore di aprire il concerto dei Rolling Stones e ogni loro spettacolo in giro per il mondo attira un numero infinito di sostenitori.

Come segnalato dal sito, tra l’altro, anche molte star italiane non hanno voluto perdere il concerto dei Maneskin. Dalle storie Instagram abbiamo notato la presenza di Anna Ferzetti, ma ancora Riccardo Scamarcio, Anna Foglietta e poi anche Gabriele Muccino, Valerio Lundini ed Edoardo Leo. Insomma tutti lì per il gruppo romano e sicuramente il divertimento non sarà mancato!

Novella 2000 © riproduzione riservata.