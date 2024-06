NEWS

Vincenzo Chianese | 18 Giugno 2024

Beatrice Luzzi festeggia suo figlio Elia, che in queste ore ha affrontato e superato gli esami di terza media.

Gioia per Beatrice Luzzi e suo figlio Elia

Sappiamo tutti che una delle protagoniste assolute dell’ultima edizione del Grande Fratello è stata Beatrice Luzzi. Fin dal primo momento infatti l’attrice, nota ai più per il ruolo nella soap opera Vivere, ha saputo conquistare il cuore del pubblico, confermandosi come una delle concorrenti più supportate e sostenute di sempre. Tuttavia il percorso della gieffina all’interno della casa non è stato semplice e spesso Beatrice si è ritrovata sola contro gran parte del gruppo. Ciò nonostante la Luzzi non ha mai mollato ed è arrivata fino alla fine, classificandosi al secondo posto dietro Perla Vatiero.

Dopo la fine del reality show così l’attrice è tornata alla sua vita di sempre e in queste settimane sta recuperando il tempo peso con la sua famiglia e in particolare con i suoi due figli Valentino ed Elia. Proprio in queste ore intanto per l’ex gieffina è arrivata una grande gioia, che ha voluto condividere con tutti i suoi follower. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Il figlio minore di Beatrice Luzzi, Elia, ha affrontato e superato gli esami di terza media e così i due si sono mostrati insieme sui social per festeggiare questo traguardo. L’ex protagonista di Vivere ha infatti affermato: “E finisce un’epoca. Ely sempre a sangue freddo… come lo invidio! In bocca al lupo cucciolo”.

In queste settimane intanto Beatrice è anche finita al centro del gossip, per via del rapporto con Giuseppe Garibaldi. Dopo la fine del Grande Fratello infatti i due hanno iniziato a frequentarsi, tuttavia a oggi non sembrerebbe essere ancora avvenuto il tanto atteso ritorno di fiamma. Ma cosa accadrà dunque tra gli ex gieffini? Non resta che attendere per saperne di più in merito.