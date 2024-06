NEWS

1 Giugno 2024

In questi mesi si è molto parlato del rapporto tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. Adesso la loro storia diventa ispirazione per una canzone e l’ex gieffino farà parte del videoclip.

La canzone ispirata a Beatrice Luzzi e Garibaldi

Due dei protagonisti assoluti dell’ultima edizione del Grande Fratello sono stati di certo Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. Proprio all’interno della casa tra i due concorrenti è nato un rapporto speciale, che a un tratto però si è incrinato. Gli ex gieffini hanno così preso a scontrarsi duramente, fino a quando non c’è stato un improvviso e inaspettato riavvicinamento. Dopo la fine del reality show di Canale 5 così l’attrice e il collaboratore scolastico hanno preso a frequentarsi e ancora oggi pare che si stiano sentendo assiduamente.

Solo di recente proprio Garibaldi ha scritto una lunga lettera alla Luzzi, nella quale ha ammesso che farà di tutto per riconquistarla. I fan dei Beabaldi intanto continuano a fare il tifo per questa coppia e in molti attendono di scoprire cosa accadrà tra loro. Nel frattempo però in questi giorni qualcosa ha attirato l’attenzione del web.

È infatti giunta notizia che la storia tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi è diventata addirittura una canzone. La cantante calabrese Tiziana Serraino ha infatti annunciato che per il suo nuovo brano, intitolato Balla cu mia, si è ispirata al rapporto tra i due ex gieffini. Ma non è finita qui. Negli ultimi giorni è stato anche registrato il video ufficiale, che vede tra i protagonisti proprio Garibaldi.

Ma quando esce dunque questa canzone? Come ha rivelato la Serraino sui suoi social, il pezzo sarà rilasciato martedì 4 giugno su tutte le piattaforme digitali. A seguire verrà poi pubblicato il video, che come annunciato vedrà la partecipazione dello stesso Giuseppe. Non resta dunque che attendere per ascoltare per la prima volta questo singolo, che di certo sta già facendo discutere il web.