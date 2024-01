Beatrice ha tutto il diritto di rientrare al GF! Prima di lei altri concorrenti sono usciti e tornati in gioco

Spettacolo

Debora Parigi | 8 Gennaio 2024

Grande Fratello

Non è la prima concorrente Beatrice Luzzi a lasciare il GF e poi rientrare. Altri casi sono successi in passato con periodi più lunghi

Il Grande Fratello ha annunciato il rientro di Beatrice Luzzi dopo il lutto per la morte del padre. L’attrice è rimasta fuori dalla Casa per circa 6 giorni e questo ha portato a opinioni discordanti sul fatto che possa o meno tornare in gioco. Ecco perché è un suo diritto continuare nonostante l’uscita dalla Casa.

Beatrice Luzzi può rientrare al GF perché il regolamento lo prevede

Il 3 gennaio con un comunicato il Grande Fratello ha annunciato l’uscita di Beatrice Luzzi dalla Casa per motivi personali. L’attrice era già uscita in precedenza perché il padre non stava bene, per poi rientrare dopo pochi giorni. Questa volta, però, è accaduta una vera tragedia perché il padre è deceduto. Lei ha quindi lasciato il gioco e ha dato sue notizie solo attraverso comunicati ufficiali del suo staff.

Per giorni si è parlato della possibulità o meno di un suo rientro in Casa e quindi un proseguo nel reality. E proprio Mediaset ha ufficializzato che nella puntata di questa sera, lunedì 8 gennaio, la Luzzi tornerà dai suoi compagni di avventura. Da qui è partito il dibattito sul web inerente al fatto che l’attrice sarebbe rimasta fuori troppo a lungo avendo anche contatti col mondo esterno. Quindi non avrebbe diritto di rientrare. Per questi utenti la scelta del GF sarebbe inerente al fatto che Beatrice è ormai da tempo la vincitrice annunciata. Quindi il tutto sarebbe visto come un favoritismo.

In realtà il regolamento del Grande Fratello non vieta ai concorrenti di uscire dalla Casa nel caso di problemi di salute a breve termine o di problemi personali (come il lutto) e poi rientrare. E Beatrice Luzzi, nella stori, del reality, non è la prima che è uscita per poi tornare. E tra l’altro non è nemmeno quella che è stata più a lungo fuori.

Facendo una breve ricerca indietro nel tempo in tutte le edizioni del GF in cui ci sono stati i Vip, ci sono state varie uscite con conseguente rientro. Citiamo ad esempio Tommaso Zorzi e Barbara Alberti che sono usciti dalla Casa per un paio di giorni. Nella stessa edizione anche Andrea Zelletta e Daniele Bossari si sono assentati. Ci sono state poi varie uscite per le elezioni e poi quelle a causa del Covid che sono durate almeno 7 giorni. Sui motivi legati al lutto, anche Milena Marconi ha lasciato il GF e lo ha fatto per ben 7 giorni. Una delle assenze più prolungate è stata quella di Antonino Spinalbese che, per sottoporsi a un intervento, è stato via addirittura 14 giorni.

Beatrice Luzzi, quindi, ha tutto il diritto di rientrare nella Casa del Grande Fratello e proseguire il gioco se ritiene opportuno di farcela. Non capiamo perché debbano esistere certe polemiche o sia considerato un privilegio questo ritorno. E considerati gli ultimi avvenimenti accaduti in Casa e le frasi infelici dette da alcuni inquilini su di lei in sua assenza, continua a meritarsi ancora di più la vittoria del reality.