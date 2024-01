Spettacolo

Nicolò Figini | 8 Gennaio 2024

Grande Fratello

In queste ore il profilo ufficiale del Grande Fratello ha pubblicato un video in cui Monia La Ferrera dà un bacio sulle labbra a Massimiliano Varrese.

Il bacio tra Monia La Ferrera e Varrese

A quanto pare le distanze tra Monia La Ferrera e Massimiliano Varrese si stanno accorciando sempre di più. Nella serata di ieri si sono ritrovati in piscina e hanno parlato del loro rapporto. La gieffina afferma di stare molto bene in sua compagnia, tuttavia non riesce ad andare oltre perché sente che c’è qualcosa che la frena anche se non capisce molto bene che cosa sia.

Varrese replica chiedendole che cosa potrebbe fare per tranquillizzarla perché non gli sembra di stare andando troppo veloce con lei. Monia non ha la risposta alla sua domanda ma le fa piacere sentirsi apprezzata da lui. Anche se prova un leggero imbarazzo ogni volta che riceve dei complimenti da lui.

La discussione è molto tranquilla e rilassata. In molti hanno percepito la loro complicità e c’è anche chi spera che possa riaccendersi la fiamma dopo tutti questi anni. Diversi utenti si sono chiesti come evolverà il rapporto e la risposta potrebbe averla data un video rilasciato dal Grande Fratello su Twitter.

Nel filmato qui sotto possiamo vedere Massimiliano Varrese e Monia La Ferrera mentre sono insieme in confessionale. Lei afferma di essere felice di passare il compleanno dell’attore insieme. Varrese afferma: “Monia mi migliora e mi fa stare bene, sono sereno“. Poi gli fa gli auguri e gli dà un tenero bacio sulle labbra.

Di tutto questo siamo sicuri che se ne parlerà anche nella diretta del Grande Fratello questa sera su Canale 5. Stando alle anticipazioni ci si aspetta anche di scoprire eventuali squalifiche e in molti non vedono l’ora di vedere il ritorno di Beatrice Luzzi dopo la triste scomparsa del padre.