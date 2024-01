Spettacolo

Andrea Sanna | 16 Gennaio 2024

Grande Fratello

In zona nomination Beatrice ha fatto il nome di Giuseppe. Lui però sembra non aver preso affatto bene questa mossa. Lo sfogo notturno

Durante le nomination Beatrice Luzzi ha dato il suo voto a Giuseppe Garibaldi, il quale sembra essersi particolarmente risentito. Il bidello infatti non ha preso molto bene la mossa dell’attrice e nella notte si è sfogato con Anita Olivieri e Rosy Chin.

Beatrice Luzzi nomina Giuseppe

Nuova puntata del Grande Fratello ieri sera su Canale 5. Dopo l’eliminazione di Rosanna Fratello non sono mancate le consuete nomination. Momento che ha visto ancora una volta grande protagonista Beatrice Luzzi. Come mai?

Come ogni concorrente anche lei ha dovuto scegliere uno dei piramidali presenti sul tavolino. A Beatrice Luzzi è toccato quello di colore nero. E, come vuole la tradizione, il “nero sincero” significa solo una cosa: la nomination in questo caso dev’essere espressa ad alta voca davanti a tutti i compagni.

Beatrice Luzzi in questo non si è di certo tirata indietro e ha scelto di votare Giuseppe Garibaldi, per poi motivare la sua mossa: “Io voto Giuseppe perché si è confermato per l’ennesima volta un gran maleducato. Perché ha detto ai due ragazzi nuovi ‘faremo le scarpe’, non considerando che anche Monia, Greta e Perla erano lì a tavola. Sono rimaste profondamente imbarazzate e mortificate”.

Non solo questo. Perché Beatrice Luzzi ha fatto sapere anche che ogni volta che loro cucinano e vogliono stare insieme agli altri a condividere il pranzo o la cena, Garibaldi sembrerebbe arrivare sempre dopo o pronto a lasciare la tavola prima insieme ad Anita Olivieri o Rosy Chin: “Si sta comportando in maniera poco ospitale, come già dimostrato”.

Dalla sua Giuseppe ha giustificato la sua battuta sul voler buttare fuori i nuovi, spiegando che il messaggio era indirizzato ai soli Stefano Miele e Sergio D’Ottavi e non alle ragazze: “Loro non se la sono presa”. A questo punto Beatrice Luzzi ha interrogato le coinquiline, in particolare Monia La Ferrera che ha ammesso come Giuseppe effettivamente avrebbe potuto usare altri modi. Il battibecco è continuato tra Beatrice e Garibaldi è proseguito ancora per qualche secondo.

Bidello: -“Sentire sempre le frecciatine e le battutine a tavola, preferisco evitare”

Beatrice: -“MA NESSUNO TI SI FILA PROPRIO, NON TI SI FILA NESSUNO”



QUESTA NOMINATION AL BIDELLO 🔥#grandefratello #gf pic.twitter.com/MOIoepbaNx — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) January 16, 2024

La reazione di Giuseppe

Ma che è accaduto dopo? Giuseppe Garibaldi sembra essersi risentito delle parole di Beatrice Luzzi e nel post puntata è parso seccato dall’accaduto. Ma ci hanno pensato Rosy Chin e Anita Olivieri a dargli le giuste motivazioni: “Disinnesca. Non dare potere. Hai fatto bene. Pensa… Tu no, lei sì. Sei più maturo Giusè”, hanno concordato entrambe.

Cosa ha dato fastidio davvero a Giuseppe? Lui non ha nominato Beatrice Luzzi ieri sera (ma l’ha fatto altre volte quando c’è stato modo), preferendo invece Sergio. A dirlo è lui nel video sottostante. La conversazione come vediamo è continuata tra le parti.

Il bidello che voleva nominare Beatrice ma non l'ha fatto per rispetto a Letizia e Paolo dopo l'ultima clip vista e per questo ha nominato Sergio



Concorrente più patetico e stupido di Giuseppe Garibaldi, mai visto giuro#grandefratello #gfpic.twitter.com/YX9TzU2MCX — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) January 16, 2024

Per quanto quindi Anita Olivieri e Rosy Chin abbiano tentato di spiegare a Giuseppe Garibaldi di lasciar perdere, lui ha subito il contraccolpo per la nomination di Beatrice Luzzi. Ci sarà un confronto tra i due?