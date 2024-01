Garibaldi vuole “far fuori tutti i nuovi” e loro non la prendono affatto bene (VIDEO)

Spettacolo

Andrea Sanna | 12 Gennaio 2024

Grande Fratello

Durante la cena Giuseppe Garibaldi ha provocato i nuovi arrivati con una battuta di troppo. Quanto detto ha suscitato diverse reazioni e una polemica tra gli inquilini. Qualcuno non sembra averla presa troppo bene…

Garibaldi provoca gli inquilini

Non solo Anita Olivieri in crisi per la frase di Stefano Miele. Anche Giuseppe Garibaldi ci ha messo il carico da 90 durante la conversazione. Mentre erano a tavola il bidello ha fatto una battuta agli ultimi arrivati, rivolgendosi in particolare a Sergio, Stefano, Monia, Federico e Marco. Senza preoccuparsi troppo delle reazioni che avrebbe potuto scatenare, ha affermato infatti: “Devo dire una cosa. Mi dispiace per i nuovi entrati, ma uno ad uno vi faremo fuori proprio tutti“.

Mentre qualcuno l’ha presa a ridere, comprendendo la battuta (seppur piccata) di Giuseppe Garibaldi, c’è chi come Stefano Miele si è sentito chiamato in causa, dato che è uno degli ultimi arrivati. Lo stilista ha risposto infastidito e con una frecciatina: “Menomale che non ci fate fuori voi, ma è il pubblico che farà fuori voi. Io non ho questo potere ma i telespettatori sì ce l’hanno. Ok, che sei qui da tanto, ma magari ci sono dei nuovi che fanno la differenza“.

Insomma Stefano Miele ha lasciato intendere a Giuseppe Garibaldi che il gradimento del pubblico come si può conquistare, allo stesso tempo si può anche perdere con poco.

Garibaldi : mi dispiace per i nuovi entrati ma uno a uno vi faremo fuori tutti,e ora non venite a dirmi che è stato spinto da qualcuno lui e così cattivo nel suo DNA .

Fiorda accompagna ,Rosy uguale #GrandeFratello pic.twitter.com/l6yGmx3V8z — Mony Orchidea (@MonyOrchidea) January 11, 2024

La frase di Giuseppe Garibaldi non ha solo infastidito Stefano Miele tra i nuovi arrivati. Anche Monia La Ferrera pare non aver gradito troppo, specie dopo il bel rapporto instaurato con il bidello. La gieffina ha fatto presente che non se l’è presa tanto per la battuta fatta, ma perché era chiaro parlasse anche di lei, quando intendeva “i nuovi”. Giuseppe ha tentato di giustificare la sua posizione e non troppo convinto si è allontanato.

Ma guardate Peppe con che aria di superiorità ? Ma ohhh ma chi si crede di essere questo ? #GrandeFratello pic.twitter.com/xpTguDhN7h — Mony Orchidea (@MonyOrchidea) January 11, 2024

Nel mentre Federico Massaro ha fatto notare a Giuseppe Garibaldi che Monia ci è rimasta male per quanto detto da lui a tavola. Senza preoccuparsi troppo però il calabrese ha risposto con un: “Sti c***i”, insomma non una frase troppo elegante.

Federico:monia non è stata molto contenta per la battuta

Garibaldi; sti cazzi

Lui è puro viene spinto da Anita 🤡🤡 #GrandeFratello pic.twitter.com/mSelYYe90C — Mony Orchidea (@MonyOrchidea) January 11, 2024

La questione ha fatto molto chiacchierare in Casa e alcuni tra gli ultimi arrivati si sono detti straniti e dispiaciuti per il modo in cui Giuseppe Garibaldi ha detto quella frase. Che sia o meno una battuta, poco importa! Per loro avrebbe potuto evitare.

Lunedì probabilmente questo potrebbe essere uno degli argomenti di discussione nella Casa del Grande Fratello. Come si giustificherà Giuseppe Garibaldi?