Vincenzo Chianese | 26 Febbraio 2024

In diretta al Grande Fratello, Beatrice Luzzi è stata protagonista di un incidente hot: la simpatica reazione di Varrese

Grandi emozioni stasera al Grande Fratello. A un tratto però nel corso della diretta Beatrice Luzzi è stata protagonista di un piccolo incidente hot e non è mancata la reazione di Massimiliano Varrese.

Incidente hot per Beatrice Luzzi

Questa sera stiamo assistendo a un’emozione dietro l’altra al Grande Fratello. Tra scontri, risate e qualche lacrima, a breve uno dei concorrenti vivrà una gioia immensa. Tra pochi minuti infatti sapremo chi tra Beatrice Luzzi, Grecia Colmenares, Rosy Chin e Massimiliano Varrese sarà il primo finalista di questa edizione. Mentre attendiamo di capire cosa accadrà però proprio l’attrice è finita al centro dell’attenzione mediatica. Ma andiamo a vedere cosa è accaduto.

Beatrice in diretta è stata protagonista di un piccolo incidente hot, che ovviamente è stato prontamente notato dagli attenti fan del reality show. All’ex volto di Vivere infatti è uscito un seno dal vestito e a far notare prontamente l’accaduto all’attrice è stato Massimiliano.

Ridendo così Beatrice Luzzi ha chiesto simpaticamente: “L’ha vista?”. Non è mancata la divertente replica di Varrese, che facendo sorridere il web ha aggiunto: “Meno male che sono sotto antistaminico”.

LA TETTA DELLA LUZZI + MOMENTO MATRIX STO URLANDO pic.twitter.com/s19Z8pOzYG — em 🩸 (@cnnamrlls) February 26, 2024

Il simpatico momento ha fatto in breve in giro del web e non sono mancati i commenti ironici degli utenti. I fan del Grande Fratello intanto attendono con ansia di scoprire chi sarà il primo finalista di questa edizione. Che sia proprio Beatrice a volare direttamente all’ultima puntata? Lo scopriremo tra poco.