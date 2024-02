NEWS

Vincenzo Chianese | 26 Febbraio 2024

Grande Fratello

In questi giorni Perla Vatiero si è avvicinata ad Alessio Falsone e stasera non è mancata la reazione di Mirko Brunetti

Questa sera al Grande Fratello si è parlato della vicinanza tra Perla Vatiero e Alessio Falsone e non è mancata la reazione infastidita di Mirko Brunetti.

Perla Vatiero tra Alessio Falsone e Mirko Brunetti

Questa sera al Grande Fratello si è tornati a parlare di Perla Vatiero e di Mirko Brunetti. Come sappiamo la scorsa settimana i due ex protagonisti di Temptation Island si sono dichiarati a vicenda il loro amore ed è finalmente scattato il tanto atteso ritorno di fiamma. Tuttavia negli ultimi giorni in molti hanno notato una certa complicità tra la gieffina e Alessio Falsone e la questione così stasera è stata affrontata in diretta. La Vatiero dunque, facendo chiarezza sulla situazione, ha affermato:

“Io non penso di aver superato il limite perché non c’è stato nessun contatto fisico. Ho dei limiti. […] Io in questo momento non mi ritengo fidanzata. Ma mi ritengo una persona che sta dando una seconda possibilità a questa relazione. Il resto si vedrà fuori. Il sentimento che provo l’ho espresso, però ci sono tante cose da vedere”.

A quel punto non è mancata la reazione di Mirko Brunetti, che replicando alle parole di Perla Vatiero ha aggiunto: “Rimango a quello che ci siamo detti e sono certo e felice della scelta che ho fatto. Io mi fido di lei, ci siamo detti ti amo e io la sto aspettando. Spero che Perla continui a ragionare con la propria testa”.

"Ci siamo detti Ti Amo e io la sto aspettando…" ❤️ #GrandeFratello pic.twitter.com/iC1oLK2ftD — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 26, 2024

Poco dopo però è accaduto qualcosa di inaspettato. Dopo che il collegamento con la casa è stato chiuso, Alessio Falsone tra le risate ha affermato ironicamente: “Gliel’abbiamo fatta”. A quel punto, riprendendo il discorso, Mirko ha chiesto a Perla: “Ma hai le idee veramente chiare?”. La Vatiero così ha ribadito il suo pensiero e in molti si chiedono già cosa accadrà tra i due.