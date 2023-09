Spettacolo

Andrea Sanna | 25 Settembre 2023

Grande Fratello

La sorpresa a Beatrice Luzzi

Non solo scontri e dinamiche nella Casa del Grande Fratello. Questa sera c’è stata anche della commozione. Dopo aver scoperto alcune fragilità da parte di Giselda Torresan, si è parlato anche di Beatrice Luzzi.

L’attrice di Vivere in questi primi giorni di permanenza nel reality show di Canale 5 ha avuto diversi scontri, anche se pian piano sta cercando di inserirsi, ma le tensioni non mancano. Ciò che più dispiace a lei è come passa la sua immagine a casa e cosa pensano i suoi figli nel sentire le liti con gli altri concorrenti e le parole utilizzate. A non andare giù particolarmente a Beatrice Luzzi è quando i suoi compagni le hanno dato dell’ipocrita durante un gioco indotto dagli autori.

Questo ha portato Beatrice Luzzi a dispiacersi e isolarsi da parte dei concorrenti e meditare su quanto accaduto all’interno del programma. Qualcuno ha cercato di rassicurarla, ma solo stasera è riuscita a sorridere grazie alle parole dei suoi figli. Valentino ed Elia, questi i loro nomi, hanno raggiunto la loro mamma in passerella e le hanno riservato della parole d’affetto.

Il primo a parlare è stato Valentino. Il maggiore tra i due figli di Beatrice Luzzi le ha detto di continuare serenamente il suo percorso, perché sta andando bene e non deve sentirsi in difetto. Dunque parole di rassicurazione per lei. Dello stesso avviso anche Elia.

Proprio quest’ultimo, rivolgendosi agli inquilini del Grande Fratello ha sottolineato che sua madre Beatrice Luzzi in realtà non è ipocrita com’è stata dipinta dai più. Lui ne ha riconosciuto la sensibilità, invitando quindi i componenti del cast ad andare oltre alla corazza che la sua mamma si è costruita.

Il momento in generale è stato molto commovente e ha portato l’attrice alle lacrime e a chiedere consigli ai propri figli.

Ciao mamma, sei bellissima! ♥️



Per Beatrice è una serata molto speciale perché sono arrivati loro… #GrandeFratello pic.twitter.com/K2JonMJlde — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 25, 2023

Vedremo se ora Beatrice Luzzi farà tesoro di quello che le è stato detto da Valentino ed Elia.