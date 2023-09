Chi è Beatrice Luzzi? Età, marito, carriera e Instagram

NEWS

Andrea Sanna | 25 Settembre 2023

Chi è

Attrice, regista e blogger. In carriera ha dato il volto a personaggi ancora oggi nella memoria del pubblico come Eva Bonelli in Vivere. Parliamo di lei, Beatrice Luzzi. Conosciamola meglio in questa scheda tra età, vita privata e dove poterla seguire su Instagram e social.

Chi è Beatrice Luzzi

Nome e Cognome: Beatrice Luzzi

Data di nascita: 14 novembre 1970

Luogo di nascita: Roma

Età: 52 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Scorpione

Professione: attrice, regista e blogger

Marito: Beatrice è stata sposata, oggi dovrebbe essere single

Figli: Beatrice ha due figli

Tatuaggi: Beatrice Luzzi non dovrebbe avere tatuaggi sul corpo

Profilo Instagram: @beatriceluzziofficial

Sito web: www.beatriceluzzi.com

Beatrice Luzzi età, altezza e biografia

Iniziamo come di consueto dalla biografia. Quanti anni ha e dov’è nata l’attrice? Beatrice Luzzi è nata a Roma il 14 novembre 1970. La sua età oggi è di 52 anni. È del segno zodiacale dello Scorpione.

Quanto è alta Beatrice Luzzi? A oggi non conosciamo altezza e peso dell’attrice.

Parlando del percorso di studi, come vedremo anche in seguito, Beatrice ha studiato al Liceo Terenzio Mamiani di Roma, poi ha studiato teatro e ha conseguito la Laurea in Scienze Politiche. Solo in seguito si è fatta largo nel mondo della TV e del cinema.

Vita privata

Scarse sono le notizie sulla vita privata di Beatrice Luzzi.

In generale si tratta comunque di una persona davvero molto riservata e dunque recepire notizie sul suo conto non è facile.

L’attrice è stata sposata con Alessandro, ma non abbiamo informazioni su suo marito. Lei stessa ha raccontato la loro storia sul suo sito. Si sono amati tantissimo, ma nel 2019 le loro strade si sono divise.

Oggi i due sono separati, ma vanno d’accordissimo. Insieme hanno avuto due figli.

Dove seguire Beatrice Luzzi: Instagram e social

Facebook e Instagram sono i social su cui è possibile seguire Beatrice Luzzi. L’attrice con i propri seguaci ama condividere diversi aspetti della sua vita privata e del lavoro. Non mancano anche spunti e riflessioni.

Proprio dai social è stata lei stessa a confermare la sua partecipazione al Grande Fratello nel 2023.

Carriera

Dopo essersi diplomata al Liceo Terenzio Mamiani di Roma, Beatrice Luzzi ha studiato teatro, per poi laurearsi con 110 e lode in Scienze Politiche, alla Sapienza.

Successivamente ha studiato per due anni a Bruxelles e ha lavorato alla Direzione Generale per gli Aiuti Umanitari della Commissione Europea.

Fatto ritorno in Italia ha da prima avuto un impiego in Rai, per poi entrare a far parte del cast di Vivere. Da lì tantissimi ruoli in diverse serie amatissime, come i Cesaroni, Don Matteo e non solo.



In tanti anni c’è da dire anche che ha ottenuti diversi riconoscimenti, tra questi citiamo per esempio i Telegatti. Sono ben 2 per TGRagazzi come autrice e per aver interpretato Eva Bonelli in Vivere. Poi ancora nel 2000 il Premio Giancarlo Siani e Premio Il Paese delle Donne. Successivamente nel 2010 Premio Rocco Chinnici. Tra gli altri segnaliamo nel 2016 il Premio Apoxiomeno e nel 2017 il Premio Giuseppe Moscati.

Da non dimenticare oltre al lavoro come attrice e regista in TV anche i vari impegni a teatro, dal 1985 in poi.

Oggi Beatrice Luzzi è autrice per l’Eredità su Rai 1.

Vivere

Era il 1° marzo 1999 e su Canale 5 andava in onda per la prima volta Vivere. La soap opera, ideata da Cristina Farina e Lorenzo Favella, è stata trasmessa fino al 2008. Proprio nell’ultimo anno è entrata nella programmazione di Rete 4.

La colonna sonora è interpretata da Mina. Il titolo del brano è Canto largo ed è contenuto nell’album Olio del 1999.

Ambientata a Torno, comune in provincia di Como, lo show affronta la vita di diversi nuclei familiari, dai Bonelli ai Gherardi, per passare ai Falcon e De Carolis giusto per citarne alcuni!

Tra i protagonisti anche Beatrice Luzzi, nei panni di Eva Bonelli, figlia dei gestori Giovanni e Mirella della locanda Bonelli, che nella realtà prende il nome di Albergo Belvedere. Nella soap la Luzzi aveva due sorelle, Chiara e Lisa, interpretate da Veronica Logan e Manuela Maletta.

La serie ebbe talmente tanto successo, che nel 2002 il canale SIC in Portogallo ne ha realizzato un remake in collaborazione con Endemol. Il titolo dato è Fúria de Viver.

Film e serie TV

La carriera di Beatrice Luzzi, come dicevamo, è costellata da tantissimi progetti. Ecco tutti i film, serie TV e sitcom che l’hanno vista protagonista:

Vivere (1999-2001)

Giorni da Leone (2002)

Il maresciallo Rocca 4 (2003)

Don Matteo 4 (2004)

Sospetti 3 (2005)

Call center (2005)

Giorni da Leone 2 (2006)

Provaci ancora prof 3 (2008)

Medici Miei (2009)

Tutti per Bruno (2009)

I Cesaroni (2011)

Rex 5 (2013)

L‘allieva (2015)

Solo per amore (2016)

Un posto al sole (2017)

Non solo in TV, ma anche al cinema. Beatrice Luzzi ha recitato nel film Travolti dal destino (2002). Nel cast della pellicola anche Madonna. Tra gli altri segnaliamo L’apocalisse delle scimmie (2005), poi 80 voglia di te (2015) e Dreams, il calore dei sogni (2017).

E in quali altri programmi l’abbiamo vista ancora? Scopriamo qualcosa in più…

I programmi TV con Beatrice Luzzi

Tra i programmi TV in cui possiamo trovare l’attrice lavorare ai servizi giornalistici dall’Italia o dall’estero, ma anche come programmista o regista (e non solo) segnaliamo:

1997 TGRagazzi – RaiUno / 1996 Via Asiago 10 – RaiRadio2

1996 Viva la Radio – RaiRadio2

1991 Radio1 Jazz ’91 – RaiRadio1

2007/08 GAP – RaiEdu / Rai Tre

2005/06 Guida al Verde – Alice Tv /

2003/04 Un giorno speciale – RaiUno

2002/03 Linea Verde – RaiUno

2003 Salento, Faro tra due mari – RaiUno

Tra i più recenti nel 2023 la partecipazione al Grande Fratello. Negli anni Beatrice Luzzi ha anche curato la regia di diversi documentari.

Libri

Per chi non lo sapesse Beatrice Luzzi è anche autrice di un libro, uscito nel 2011, dal titolo “Mi è nata una famiglia”, edito Morellini.

Beatrice Luzzi al GF

Nel 2023 Beatrice Luzzi la ritroviamo come una delle concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello. Ricordiamo che la trasmissione vede alla conduzione Alfonso Signorini, coadiuvato dalla presenza di Cesara Buonamici come opinionista e Rebecca Staffelli come inviata social.

Dopo tante indiscrezioni è stata la stessa Luzzi ad annunciarlo con un video sui social, poi è arrivata la conferma tramite TV Sorrisi e Canzoni e sui canali social del reality show.

Proprio al settimanale Beatrice Luzzi ha spiegato perché ha deciso di partecipare al GF. L’attrice ha detto di avere voglia di una nuova avventura, di divertirsi e mettersi in gioco.

Uno degli oggetti che più le mancheranno sarà il carillon con un pagliaccio violinista. Per quanto riguarda invece un pregio e un difetto che la caratterizzano ha sottolineato nell’ordine di essere molto empatia, ma anche un po’ troppo diretta.

I concorrenti del Grande Fratello

Conosciamo chi sono concorrenti della nuova edizione del 2023 del Grande Fratello? Ecco qui l’elenco completo con tutti i protagonisti che terranno compagnia ai telespettatori.

Tra le donne della Casa ci sono:

Mentre il cast maschile è formato da:

Il percorso di Beatrice Luzzi al GF

E del percorso di Beatrice Luzzi al GF cosa possiamo dire? A partire dall’11 settembre sarà possibile seguirla su Mediaset Extra e su Canale 5 con la nuova edizione del reality.

Come se la caverà Beatrice?

1° settimana: Beatrice ha fatto il suo ingresso in Casa e subito si è messa a disposizione del gruppo. Ha già avuto qualche confronto con Rosy Chin. Quest’ultima peraltro pare non aver molto gradito i suoi atteggiamenti in diverse circostanze, c’è stato il chiarimento ma l’ha comunque nominata e non sembra essersi risolta del tutto.

2° settimana: In settimana Beatrice si è scontrata con parte degli inquilini, da Rosy a Lorenzo. È rimasta male e per tale ragione si è sfogata in lacrime. Peraltro non si aspettava che Giselda pensasse che è ipocrita come detto da molti nella Casa. Durante la puntata c’è stato un confronto tra le parti e non sono mancate discussioni. Gelo in particolare con Massimiliano, Rosy e Anita, così come con Lorenzo, giusto per citarne alcuni. Sta però provando a parlare con alcuni di loro, ma non sempre con i risultati sperati.

3° settimana: (IN AGGIORNAMENTO)