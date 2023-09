Spettacolo

Vincenzo Chianese | 25 Settembre 2023

Anita Olivieri si scontra con Heidi Baci

Stasera non mancano le tensioni al Grande Fratello. Poco fa infatti c’è stato uno scontro in diretta tra Anita Olivieri ed Heidi Baci che non è passato inosservato. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è accaduto. Come sappiamo in questi giorni la modella ha dato un due di picche a Massimiliano Varrese e così questa sera i due hanno avuto un faccia a faccia per chiarirsi. Poco dopo però è stata mostrata una clip in cui si vede Heidi dare dello stratega all’attore e a quel punto in casa è partito un acceso dibattito. La maggior parte dei concorrenti infatti ha preso le difese di Massimiliano, e così Alfonso Signorini ha mandato in onda un secondo filmato, nel quale abbiamo visto alcuni protagonisti del reality show dare la propria opinione sulla Baci.

A un tratto però Giuseppe ha accusato Heidi di averci provato anche con Paolo e a quel punto non è tardato ad arrivare il commento di Anita, che ha affermato: “Ma lei tutti secondo me”.

Nel corso della pubblicità così tra Anita Olivieri ed Heidi è partito uno scontro e proprio la Baci ha affermato: “Anita non ci prendiamo in giro. Tu hai detto che io ci provo con tutti. Non dire che era una cosa positiva, del tipo che faccio bene a guardare tutti. È una cosa pesante”.

Ma cosa accadrà dunque nelle prossime ore Anita ed Heidi? Tra le due arriverà un chiarimento? Non resta che attendere per scoprirlo.