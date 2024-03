Spettacolo

Nicolò Figini | 12 Marzo 2024

Grande Fratello

Beatrice Luzzi ha raccontato al Grande Fratello di una serata passata in compagnia di Leonardo DiCaprio e del rifiuto che gli ha rivolto quel giorno. Ecco il video.

L’aneddoto di Beatrice Luzzi

Diverse settimane fa il conduttore del Grande Fratello aveva anticipato la notizia secondo la quale Beatrice Luzzi avrebbe avuto un flirt in passato con un noto attore di Hollywood. Dopo alcune ricerche sono spuntate le foto che la ritraevano al mare con Gerard Butler, famoso per i film d’azione e le commedie romantiche.

Al momento non sappiamo nulla di più in quanto nelle dirette non se ne è parlato e lei stessa non ha trattato l’argomento. Il web è ancora curioso e vorrebbe sapere quanto è andata avanti la frequentazione, com’è nata la passione e come mai è finita. Vedremo se lo rivelerà.

Nel frattempo, però, ha deciso di raccontare un aneddoto riguardante Leonardo DiCaprio. Tutti gli altri concorrenti pendevano dalle sua labbra mentre riportava alla mente la sera in cui ha preso parte a una cena di gala per festeggiare l’uscita di “Gangs of New York“. All’appello erano presenti Martin Scorsese e ovviamente DiCaprio.

Neanche Leonardo Di Caprio ha saputo resistere al fascino della nostra Beatrice! ✈️ #GrandeFratello pic.twitter.com/ME4bFGm8OP — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 11, 2024

A un certo punto l’attore si è avvicinato e ha chiesto alle persone lì presenti: “Chi viene in discoteca?“. A quanto pare, anche se l’audio non è dei migliori nel video qui sopra, si capisce che nessuno è voluto andare con lui. Le reazioni dei concorrenti del GF sono di grande sorpresa: “Ma come nessuno? Ma stiamo dicendo? Ma se lui ti chiede di andare in discoteca uno accetta“.

Voi avreste accettato? Fatecelo sapere con un commento. Nel frattempo continuate a seguirci per tante altre news.