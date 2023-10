Spettacolo

18 Ottobre 2023

La lite tra Beatrice Luzzi e la Casa

Questo pomeriggio è scoppiato il caos all’interno della Casa del Grande Fratello. Il tutto è partito nel momento in cui diversi concorrenti si sono ritrovati in cucina per parlare del rapporto tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. Quest’ultimo era lì con loro e gli inquilini stavano tentando di capire il suo punto di vista e se avesse dei dubbi sulla situazione.

Beatrice è passata di lì per due volte e gli altri si sono fermati cambiando discorso. A un certo punto, dopo essersene resa conto, ha affermato: “Tutti gli altri si mettono… Mi avete cacciata per parlare di me“. Ciro, tuttavia, afferma che non è vero e che se vuole può stare.

Ed è proprio a questo punto che parte una grande discussione. Beatrice Luzzi non è convinta dei buoni propositi degli altri concorrenti. Angelica, per esempio, ha affermato di aver visto Giuseppe in difficoltà e si è sentita di aiutarlo. L’attrice ha però replicato: “Sei tanto buona, soprattutto quando non vedi l’ora di attaccare me“.

Poi è stato il turno di Anita, la quale si è lamentata del fatto che Beatrice ha dato a Garibaldi del “ragazzo facile“. La Luzzi, però, si difende: “Voi mettete sempre il coltello nella pianga. Continuate a dire che gli piace Samira e che sarebbe andato con lei“.

Successivamente c’è stato un confronto tra Beatrice Luzzi e Giuseppe. Garibaldi ammette di esserci rimasto male quando lei ha detto che se non avesse iniziato la storia con lei ci avrebbe provato con tante altre ragazze. L’attrice si spiega meglio:

“Essendoci un sacco di ragazze belle e simpatiche, avresti accettato le avances di molte. È naturale come cosa”.

Dopo lunghi silenzi in camera da letto, spinti dall'affetto che li lega, si abbracciano.