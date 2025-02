Lungo sfogo di Beatrice Luzzi sui social dopo alcune critiche del pubblico del Grande Fratello. L’opinionista è stata accusata di non aver punzecchiato Alfonso per il suo comportamento che a quanto pare poi lo ha portato all’eliminazione. La Luzzi è stata anche accusata di aver invece attaccato Stefania Orlando.

La replica di Beatrice Luzzi alle critiche da parte dei fan del Grande Fratello

“Se questo può aiutare il vostro processo di liberazione, visibilità ed equilibrio, continuate pure a sfogare le vostre frustrazioni su di me: mi presto volentieri”, così inizia un lungo sfogo di Beatrice Luzzi sui suoi social. E continua: “Lasciatemi soltanto dire che purtroppo ahimè io non sono mai cambiata. La signorilità e compassione che di me avete apprezzato in Casa è la stessa che non mi perdonate da opinionista. Sono sempre stata pronta a difendere la mia dignità e soprattutto buona fede ma, anche in Casa, non ho mai affossato o tirato colpi per decapitare esseri umani, non ho mai tranciato le persone come si usa fare spesso in televisione (o sui social) per emergere. In Casa ho avuto numerosissime discussioni, ma nel 95% dei casi, erano volte a difendere la mia integrità, la mia verità, non certo ad attaccare gli altri”.

LEGGI ANCHE: Alessia di Amici 24 vince il Campionato italiano di danze latino americane

A questo punto la Luzzi ha fatto vari esempi dei bei gesti che ha fatto nei confronti dei suoi ex coinquilini del Grande Fratello che comunque l’avevano attaccata in varie occasioni durante il percorso. “E allora perché mi chiedete di affondare su Alfonso?… che già in trasmissione era stato messo duramente alla prova e alla gogna e che comunque aveva già pagato con l’eliminazione? A che pro? Dargli un altro colpo di grazia? Dimostrare il mio potere? Sfamare voi? lo so cosa significa stare li dentro. E so anche cosa significa uscire, da li dentro. E un ragazzo di quella età, che vive in quell’ambiente e con quel passato… Davvero pensate meriti l’ultima stoccata della Luzzi per soddisfare i vostri appetiti? No. Non sfamerò la vostra sete di vendetta!”.

In pratica Beatrice Luzzi ha ricevuto varie accuse social perché non avrebbe attaccato Alfonso al Grande Fratello dopo alcune frasi rivolte a Stefania Orlando. Anzi, a molti fan non è andato giù che l’opinionista abbia proprio criticato duramente la Orlando. Ecco che quindi la Luzzi si è difesa anche su questo:

“Sono li per costruire umanità e società. O almeno ci provo. Tento di essere critica quando intravedo la possibilità di costruire, ma non per distruggere. Alfonso l’ho strigliato quando era giusto, a mio parere utile, farlo: di fronte al suo attaccamento morboso a Federica. E penso di aver fatto bene il mio lavoro: lui ha dimostrato, almeno su quel fronte, di saper crescere. Chiaramente nelle ultime settimane è andato estremamente fuori dall’accettabile, dal civile. Ma l’avete punito voi eliminandolo. Cosa volevate da me? Sangue? Ho già dato il mio. Quello degli altri no. Non mi prendo questa responsabilità.

Vogliamo parlare di Stefania?… È entrata giudicando pesantemente la relazione tra 2 ragazzi, attribuendo stigma e malafede a questo e a quello. Quando poi le è stato restituito pan per focaccia ha dimostrato poca capacità di accettazione e di elaborazione. Lei che quando ero nella Casa mi difendeva, come molti di voi, perché era facile farlo, quando poi sono uscita, sullo stesso mio percorso, ha detto il contrario. Non mi rifaccio alle persone in base a quello che hanno fatto a me, ma certamente quello che hanno fatto a me lo considero sintomatico di un certo tipo di persona, e non posso, ma soprattutto, dato il mio attuale ruolo, non devo, dimenticarlo. E lasciatemi aggiungere anche che, in quei 3 minuti complessivi che mi sono concessi a puntata, se sottolineo la scorrettezza o prepotenza dell’uno o dell’altra, non significa che avallo o difendo ogni altro!”

Beatrice Luzzi ha poi concluso scrivendo: “Ringrazio di cuore, abbraccio e stimo profondamente chi mi supporta con affetto anche quando la pensa diversamente da me, mentre agli ex, ai delusi, ai ‘giornalisti’ e agli haters di primo pelo – coerentemente con quello che vengo di dire -, se la cosa può aiutarvi a sfogare la vostra rabbia, ad accrescere la vostra visibilità e a migliorare le vostre vite, continuate pure ad offendermi e ad insultarmi. lo e i miei figli abbiamo le spalle larghe. Spero che prima o poi crescano anche le vostre”.