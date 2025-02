La ballerina di Amici 24 Alessia Pecchia ha partecipato ai Campionati Assoluti 2025 ed è uscita vincitrice nella categoria danze latino americane.

Alessia di Amici 24 ha vinto i Campionati Italiani

Alessia Pecchia, talentuosa ballerina di danze latino americane attualmente in gara ad Amici 24, ha dimostrato ancora una volta il suo valore nel mondo della danza sportiva.

Nei giorni scorsi, infatti, ha partecipato ai Campionati Assoluti 2025 della Federazione Italiana Danzasportiva e Sport Musicali, tenutisi al Play Hall di Riccione, conquistando il titolo di campionessa italiana.

Un successo straordinario che si aggiunge a un palmarès già di tutto rispetto: solo lo scorso dicembre, Alessia aveva vinto il WDSF World Championship Solo Latin Female Adult a Sarajevo, affermandosi tra le migliori ballerine a livello internazionale.

Il titolo conquistato rappresenta un’ulteriore dimostrazione della sua preparazione e della passione che mette nella danza, qualità che anche il pubblico di Amici ha avuto modo di apprezzare sin dal suo ingresso nella scuola.

Per partecipare a questa competizione, Alessia ha rinunciato all’ultima puntata domenicale del talent. Maria De Filippi ha infatti comunicato subito l’assenza della ballerina e le ragioni per cui non si trovava in studio.

La settimana precedente, comunque, l’allieva della maestra Alessandra Celentano era riuscita ad aggiudicarsi anche la maglia oro del serale, ottenendo, non senza fatica, tre sì dagli insegnanti di danza.

Ad aver conquistato la maglia oro come lei, sono stati anche Antonia, Nicolò, Francesco e Chiara. Nel corso delle prossime settimane, scopriremo quali altri allievi li raggiungeranno.

Dopo la vittoria a Riccione, l’attenzione torna tutta sul cammino di Alessia all’interno di Amici 24. Il serale è già nelle sue mani, ma riuscirà a farsi valere anche nella fase finale del programma?