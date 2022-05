Il docufilm su Beatrice Valli e Marco Fantini

Pochissimi giorni fa con una bellissima cerimonia svoltasi a Capri, Beatrice Valli e Marco Fantini si sono finalmente sposati. Come in molti sapranno erano due anni che la coppia rimandava le nozze a causa del Covid, e in molti attendevano con ansia questo grande giorno. A partecipare al matrimonio sono stati naturalmente i parenti dei due ex volti di Uomini e Donne, gli amici più stretti e anche diversi volti del mondo dello spettacolo, tra cui Elettra Lamborghini e Aurora Ramazzotti. Beatrice e Marco nel mentre poche ore prima di sposarsi hanno annunciato sui social che avrebbero postato il minimo indispensabile, per godersi ogni istante al meglio. La Valli tuttavia ha condiviso una prima foto del matrimonio su Instagram, accompagnato dal seguente messaggio:

“Negli ultimi due anni, a volte, ci è parso che l’universo volesse mettersi di mezzo, ma in fondo noi lo sapevamo, dal primo momento in cui i nostri occhi si sono incontrati, che questo era quello a cui eravamo destinati: un amore immenso, un amore incontenibile. Un amore che oggi celebriamo con la nostra famiglia, promettendoci davanti ai nostri figli eterno amore”.

In queste ore intanto è arrivata una notizia che sta già facendo discutere. Le nozze di Beatrice Valli e Marco Fantini infatti, come svela ThePipol Gossip in esclusiva, diventeranno un docufilm, che sarà disponibile a breve. Ma quando e dove sarà possibile vedere in tv il matrimonio della coppia nata a Uomini e Donne? Il lungometraggio andrà in onda su Real Time a fine giugno, ma al momento non c’è ancora una data ufficiale.

I fan dunque potranno scoprire tutti i retroscena delle nozze di Beatrice e Marco e senza dubbio non mancheranno emozioni e colpi di scena. Non resta che attendere dunque ancora poche settimane per l’arrivo di questo docufilm, e nel mentre rinnovare i nostri auguri alla Valli e a Fantini.

