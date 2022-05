Beatrice Valli e Marco Fantini si sono sposati: gli invitati, gli assenti e le foto più belle

1 Le nozze di Beatrice Valli e Marco Fantini

Finalmente dopo i numerosi rinvii a causa del Covid, poche ore fa Beatrice Valli e Marco Fantini si sono sposati! Come sappiamo la coppia si è conosciuta e innamorata a Uomini e Donne ben 8 anni fa, e da quel momento non si è mai separata. Dall’amore tra Beatrice e Marco sono nate anche due figlie: Bianca e Azzurra.

Nella giornata del 29 maggio così la Valli e Fantini, alla presenza di familiari e amici, si sono uniti in matrimonio, con una bellissima cerimonia che si è tenuta a Capri.

Ma chi c’era tra gli invitati e chi invece era assente alle nozze?

Andiamo a scoprirlo e vediamo le foto più belle del grande giorno della coppia.

Beatrice Valli e Marco Fantini finalmente si sono sposati

Come avevano annunciato poche ore prima del matrimonio, Beatrice e Marco hanno deciso di non condividere subito ogni momento del loro grande giorno sui social, per godersi a pieno ogni istante. Ieri sera però l’influencer ha pubblicato una prima emozionante immagine, aggiungendo il seguente messaggio:

“Negli ultimi due anni, a volte, ci è parso che l’universo volesse mettersi di mezzo, ma in fondo noi lo sapevamo, dal primo momento in cui i nostri occhi si sono incontrati, che questo era quello a cui eravamo destinati: un amore immenso, un amore incontenibile. Un amore che oggi celebriamo con la nostra famiglia, promettendoci davanti ai nostri figli eterno amore”.

Ma chi c’era dunque al matrimonio di Beatrice e Marco?

Andiamo a vedere gli invitati.