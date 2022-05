Sissi e quella cicatrice sul volto, lei spiega perché è nella copertina dell’album

1 La cicatrice sul volto di Sissi

Venerdì scorso, 27 maggio, è uscito “Leggera”, il primo EP di Sissi, finalista di Amici 21. La giovane cantante originaria di Como ha scelto la Sugar come casa discografica, azienda che l’aveva seguita anche prima della sua esperienza nel programma di Maria De Filippi e aveva creduto in lei.

Nell’EP sono contenute 8 tracce: i pezzi usciti durante Amici, la versione live della cover “Vedrai vedrai” e due brani scritti prima del talent di Canale 5. E sono proprio questi due pezzi ciò che più ama del suo EP, come lei stessa ha rivelato in un breve intervista a TV Sorrisi e Canzoni: “[Amo] in particolar modo i brani scritti prima di Amici. È un lusso far conoscere ciò che hai scritto quando il primo successo era un traguardo ancora molto lontano”.

Il titolo scelto per l’EP come detto è “Leggera” che, come più volte lei stessa ha dichiarato, “non significa superficiale”. E chi ha osservato attentamente la copertina dell’album in cui c’è il volto in primo piano della cantante, avrà notato un piccolo particolare. Proprio accanto al sopracciglio vediamo una cicatrice, un segno verticale che quasi sembra una ruga di espressione.

La scelta di metterla in bella vista ha un significato particolare, molto importante e legato al suo passato. Sissi ha infatti detto: “È il segno di una porta in faccia ricevuta, volevo che si vedesse”. Sì perché le porte in faccia sono anche quelle che riceve metaforicamente. Ed infatti dopo le delusioni a X Factor e a Sanremo Giovani, Amici è stato sicuramente il luogo della rinascita.

Una rinascita che sta avendo soprattutto ora che il programma è finito e sta ottenendo grandi risultati che lei stessa non si aspettava. E proprio su questo la stessa cantante ha confessato che pensava davvero di non piacere al pubblico, dal quale aveva ricevuto anche delle critiche pesanti. Ecco cosa ha detto…