Belen Rodriguez ha acquistato una nuova casa e mostra alcune stanze in anteprima (FOTO)

Nicolò Figini | 12 Marzo 2024

Belen Rodriguez

In questi ultimi giorni Belen Rodriguez ha la foto della sua nuova casa, che ha acquistato dopo aver aspettato per 13 anni.

La nuova casa di Belen Rodriguez

Negli ultimi mesi si è parlato sempre più spesso della vita sentimentale di Belen Rodriguez perché tutti desideravano sapere se fosse ancora fidanzata con Elio Lorenzoni oppure avesse una nuova fiamma. Per qualche tempo si è vociferato che avesse un flirt con l’ex Bruno Cerella, ma questo è stato smentito dal diretto interessato:

“Le confermo che siamo grandi amici, ci fa molto piacere condividere del tempo, ci facciamo grandi risate, beviamo il mate come tutti gli argentini, ci divertiamo a godere della reciproca compagnia.

Solo questo, non avrei altro da aggiungere. Quando siamo insieme riesce a farmi uscire dalla mia serietà di fondo, mi fa divertire”.

Di conseguenza possiamo dedurre che al momento Belen Rodriguez sia single e si stia concentrando su altri aspetti della sua vita privata. Per esempio nei giorni appena trascorsi ha rivelato di avere comprato casa. Sui suoi spazi social ha pubblicato alcune foto, che vi lasciamo qui sotto:

“Ho comprato casa nuova! Dopo 13 anni mi trasferisco proprio di fronte. Sono molto felice”.

Le foto della nuova casa acquistata da Belen Rodriguez

Nelle immagini possiamo vedere Belen Rodriguez mentre guarda con attenzione i progetti del suo interior designer e sullo sfondo due grosse vetrate. La nuova casa dovrebbe trovarsi sempre in zona Moscova, a Milano, a pochi passi da Parco Sempione. Di conseguenza non sarà molto distante dall’abitazione nella quale ha vissuto per anni insieme all’ex compagno Stefano De Martino e ai suoi due figli Santiago e Luna Marì.

Per adesso la casa è ancora vuota e occorrerà del tempo perché venga sistemata a dovere. Non appena avremo altre foto a disposizione non esiteremo di certo ad aggiornarvi.