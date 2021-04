Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez potrebbero sposarsi molto presto. Dopo la notizia della gravidanza di Belen, che diventerà mamma per la seconda volta dopo Santiago, adesso sembra che sia in arrivo anche un matrimonio “flash”.

A rivelarlo è il nostro direttore, Roberto Alessi, che anticipa la possibilità per la coppia di convolare a giuste nozze. Ecco le sue parole:

“Spinalbese, ha lasciato la sua professione di parrucchiere per Belen Rodriguez, e ha fatto bene. Si amano all’inverosimile, lei è la bellezza scesa sulla terra ed è pure simpatica. Lui non la fa certo sfigurare. E ora mi dicono che non è escluso che possano sposarsi con un sì flash prima dell’arrivo (tra 3 mesi) della loro bambina Luna Marie. Io li appoggio in pieno.”