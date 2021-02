Da diverso tempo si parla della gravidanza della showgirl e finalmente è stata confermata di recente. Nelle scorse settimane, invece, si era vociferato riguardo al sesso del bambino e pare, però, che domani Belen Rodriguez lo rivelerà a Verissimo insieme al nome che hanno scelto lei e il compagno. A quanto pare, secondo quanto riportano anche siti come IsaeChia, annuncerà di star aspettando una bambina e che si chiamerà Luna Marie.

Alla conduttrice Silvia Toffanin, inoltre, ha detto anche quando nascerà la figlia e che è arrivata dopo un colpo di fulmine avuto con Antonio Spinalbese. Ecco, perciò, la sua dichiarazione:

Sognavo fosse una femminuccia. Si chiamerà Luna Marie e nascerà in estate. Spero mi assomigli, non vedo l’ora di farle tante treccine. Avevo smesso di credere nell’amore. Oggi voglio che duri per sempre. Non troverò mai più una persona come Antonio.