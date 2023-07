NEWS

Vincenzo Chianese | 16 Luglio 2023

La nuova presunta fiamma di Belen Rodriguez

Da settimane a finire al centro del gossip e del pettegolezzo è stata Belen Rodriguez. Secondo alcune voci di corridoio infatti la showgirl argentina sarebbe nuovamente in crisi con Stefano De Martino e secondo diversi utenti la coppia si sarebbe lasciata da qualche giorno. Entrambi infatti sono stati avvistati senza fede al dito, e a quel punto i più maliziosi hanno prontamente parlato di rottura. Ma non è finita qui. Nelle ultime ore Belen è stata infatti beccata mano nella mano con un misterioso uomo al compleanno del cognato Ignazio Moser. I più così hanno ipotizzato che la Rodriguez abbia voltato pagina e che abbia un nuovo compagno.

Ma chi sarebbe la presunta nuova fiamma di Belen? A rivelare i primi dettagli sul misterioso uomo, che si chiamerebbe Elio, è stata Deianira Marzano. L’influencer ha infatti ricevuto una segnalazione da una fan, nella quale si leggono alcuni retroscena inediti. Andiamo a scoprire di più.

Stando a quanto si legge, sembrerebbe che Belen Rodriguez conosca Elio da diversi anni e che i due si sentissero già da prima che la showgirl si fidanzasse con Antonino Spinalbese. Ma non è finita qui. Pare anche che la frequentazione tra i due ai tempi sia rimasta in sospeso e che solo di recente avrebbero ripreso a sentirsi. Pare anche che la nuova presunta fiamma di Belen lavori con i motori e che sia una persona con “stile e classe”.

Come sempre però vi invitiamo a prendere tutte queste notizie con le pinze. Al momento infatti non ci sono ancora certezze sulla rottura tra Belen e Stefano, e non è chiaro dunque quello che starebbe accadendo tra loro. I diretti interessati infatti non hanno ancora commentato le indiscrezioni sul loro conto, e a oggi dunque i pettegolezzi sono destinati a rimanere tali.