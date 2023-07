NEWS

Vincenzo Chianese | 15 Luglio 2023

La segnalazione su Belen Rodriguez

In questi giorni si sta a lungo parlando di Belen Rodriguez e di Stefano De Martino. Secondo alcune malelingue del web infatti la coppia sarebbe nuovamente in crisi, e c’è anche chi giura che la showgirl e il conduttore si sarebbero addirittura già lasciati. Alcuni attenti utenti hanno infatti notato che di recente sia Belen che Stefano si sarebbero tolti le fedi, e a quel punto si è iniziato a parlare di un’altra presunta rottura, che tuttavia a oggi non è stata confermata. Ma non è finita qui. Nelle ultime ore infatti una nuova segnalazione sta facendo discutere il web. Proprio la Rodriguez è stata beccata in compagnia di un misterioso uomo al compleanno di Ignazio Moser, e pare che i due si tenessero per mano. A riportare la notizia è stata Deianira Marzano, che ha anche postato una foto ricevuta da un utente.

Ma non è ancora finita. Poco dopo infatti l’influencer partenopea ha condiviso il messaggio di un altro utente, che ha rivelato altri dettagli sull’uomo insieme a Belen Rodriguez e sulla presunta rottura con Stefano De Martino. Questo quanto si legge in merito:

“Ti scrivevo che si erano mollati e avevo ragione. Ti ho scritto che lei si trovava in montagna con questo imprenditore bergamasco. Secondo te se ne andava in un resort di lusso, posto ultra romantico dove vanno le coppiette, da sola? Guarda caso è tornata da Ponza, due giorni a Milano, si è tolta la fede ed è partita. Sono due settimane che non si separa da questo. È tornata solo mercoledì scorso a casa sua. Stefano la fede la portava fino a mercoledì scorso (era stato a Procida con amici e la indossava). È tornato a Milano, si è beccato il palo e se l’è tolta. Tornato a Napoli per i palinsesti e la mattina dopo si è preso il figlio ed è volato a Londra”.

Come ha sottolineato la stessa Deianira però, i rumor vanno attualmente presi con le pinze, e nulla prova che il matrimonio tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino sia giunto realmente al termine.