Belen Rodriguez lascia un commento all’ex Andrea Iannone sotto al profilo di Elodie

Debora Parigi | 24 Febbraio 2024

Belen Rodriguez Elodie

Il ritorno sulle piste di Andrea Iannone è stato un grande evento per il motociclicsta. E la fidanzata Elodie gli ha dedicato un post Instagram pieno d’amore. Tra i commenti è sbucato anche quello di Belen Rodriguez, ex del noto campione di moto.

Grande ritorno sulle piste per Andrea Iannone che è tornato a correre sulle due ruote. Non più Moto GP, ma Superbike e ha inaugurato la ripartenza subito con un podio. Nessuna vittoria purtroppo, a causa di un paio di errori che lui stesso ha ammesso. Ma comunque ha conquistato il terzo posto nel Gran Permio d’Australia.

Per questa rinascita accanto a lui in Australia c’era anche la fidanzata Elodie che poche ore fa ha pubblicato sul suo profilo Instagram un post dedicato proprio a lui. Ha messo una serie di foto di Iannone in tenuta da moto durante il Gran Premio e ha scritto un bellissimo messaggio di amore e sostegno. Le sue parole: “Orgogliosa di questo meraviglioso rientro. Hai saputo attendere con pazienza, amore e dignità. Grazie dell’esempio che sei, grazie per la dolcezza, la forza e la bellezza dei tuoi occhi mai stanchi di vita! Sei il mio uomo buono, bello e matto come un cavallo. Ca**o se ti amo!!! Andrea Iannone avanti”.

Tantissimi sono stati i like al post e i commenti di affetto per Andrea Iannone e per la coppia in generale. Ma c’è un commento che soprattutto ha spiccato rispetto agli altri ed è quello di Belen Rodriguez. La showgirl argentina ha avuto una relazione con Andrea Iannone. La loro storia è stata molto lunga ed è durata circa due anni (dal 2016 al 2018). Entrambi hanno sempre speso bellissime parole l’uno per l’altra e non c’è mai stato rancore nonostante la fine dell’amore.

E infatti il commento di Belen Rodriguez è stato splendido e ricco di affetto nei confronti del motociclista. Ha scritto: “Quanto sono felice! La determinazione e il cuore buono vincono sempre! Siete una favola”. Il commento ha ricevuto tantissimi like.