Angelina Mango si fa un tatuaggio dedicato alla sua vittoria a Sanremo (FOTO)

NEWS

Debora Parigi | 24 Febbraio 2024

Angelina Mango

Dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2024, Angelina Mango sta girando un po’ l’Italia come ospite di vari programmi in attesa dell’Eurovision. Ma in tutto questo vortice di successo ha anche sfoggiato un nuovissimo tatuaggio che è legato proprio alla sua vittoria del Festival.

Il nuovo tatuaggio di Angelina Mango è legato alla vittoria di Sanremo 2024

Continua il grande successo di Angelina Mango che, dopo la vittoria di Sanremo 2024, si prepara ad affrontare mesi di grande lavoro e soddisfazioni. Il 17 aprile, infatti, terrà un concerto al Fabrique di Milano che è già sold out da molte settimane. Poi sarà la volta della Svezia con l’Eurovision Song Contest in rappresentanza dell’Italia. A tal proposito, lei e la sua canzone sono già molto apprezzate dagli ascoltatori esteri.

Durante l’estate ha già rivelato che ci saranno delle sorprese con vari esibizioni (probabilmente a eventi organizzati dalle radio e anche per i vari Award), insomma saranno mesi molto ricchi. E poi per tutto ottobre ci sarà il tour nei vari club d’Italia con alcune date già sold out che sono state quindi replicate per poter accontentare tutti.

Ma in tutto questo Angelina Mango ieri ha sfoggiato un nuovo tatuaggio che non tutti hanno notato. E si tratta di un disegno legato proprio alla sua vittoria al Festival di Sanremo 2024. La cantante nella giornata di ieri ha preso parte a un evento di Radio Italia che andrà in onda nei prossimi giorni. E così i presenti più attenti hanno visto il nuovo tatuaggio sulla schiena. Si tratta di un leoncino e del numero 17 sopra di essp.

Habemus il tatuaggio pic.twitter.com/KqlbmrZYno — gioia brillocco (@GBrillocco37263) February 23, 2024

Sì, ricordate bene. Il leoncino è il simbolo del premio del Festival di Sanremo. Mentre il 17 è il numero che lei aveva nella puntata finale per essere votata. Proprio questo numero, che per tanti porta male, a lei ha portato decisamente bene. Lo aveva anche detto in un dietro le quinte che sperava potesse portarle fortuna il 17 in Finale e così è stato. Quindi quale miglior modo per Angelina Mango di ricordare quel momento di grande gioia se non con un tatuaggio che rimarrà impresso per sempre?