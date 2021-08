1 Belen Rodriguez si racconta dopo il parto

Di recente Belen Rodriguez è diventata mamma per la seconda volta insieme al nuovo compagno Antonino Spinalbese. Dopo Santiago, avuto con l’ex Stefano De Martino, è infatti arrivata Luna Marì. La nuova coppia si è conosciuta nel 2020 e dopo pochi mesi hanno scoperto di aspettare un bambino. A poche settimane dal parto, quindi i due hanno rilasciato un’intervista a Chi, come riporta anche il sito Isa e Chia. Ecco cos’ha detto la showgirl sulla nuova gravidanza: “Non è una passeggiata. Questa volta ho sentito tutta la fatica. Ho avuto nausee fino al quinto mese. Ero senza forze a anemica.”

Per fortuna, però, accanto a lei c’era Antonino che la ha accudita e sostenuta con molto amore. Circa la loro storia la presentatrice ha dichiarato:

Con Anto è stata proprio una cosa naturale. Penso che quando arrivano gli amori così forti ti conosci e ti sembra di conoscere l’altro da una vita. Se devi costruire pian piano vuol dire che c’è sempre qualcosa che manca. L’amore per me deve essere fortissimo, altrimenti mi faccio mille domande. E allora vuol dire che non è quello giusto.

Antonino stesso, poi, si è dimostrato d’accordo con il discorso di Belen Rodriguez. L’hairstylist ha infatti affermato:

Forse mi sono fidato da subito, da quando ci siamo presentati e mi ha detto: “Che bel ragazzo”. Perché l’ho guardata negli occhi e gli occhi parlano. Quando li ho visti mi sono lasciato andare. Come fai a dire di no a una come lei, a non voler passare la vita con lei? Quando abbiamo iniziato a convivere ho avuto la conferma che fosse la donna della mia vita.

Le dichiarazioni Belen Rodriguez, però, non finiscono qui. Continuate a leggere per scoprire cos’ha detto a proposito del matrimonio con Antonino Spinalbese…