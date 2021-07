1 È nata Luna Marì

Dopo tanta attesa Belen Rodriguez è tornata a farsi sentire nelle scorse ore e non solo per festeggiare la Copa America della sua Argentina e gli Europei dell’Italia, ma per annunciare la notizia che aspettavano tutti. È nata Luna Marì, la sua secondogenita. Tanta è la gioia per la showgirl e il suo compagno Antonino Spinalbese che hanno fatto sapere ai propri follower la buona novella.

Intorno alle 2:30 di oggi 12 luglio, proprio durante i festeggiamenti del trionfo Azzurro, è arrivato il messaggio di Belen Rodriguez. La conduttrice ha pubblicato una foto tra le storie di Instagram dove mostra i piedini della piccola Luna Marì e tra le tante cose ha scritto: «C’è qualcuno che è nato adesso. Giornata fortunata. Ha vinto l’Argentina, ha vinto l’Italia ed è nata Luna». Insomma: cosa volere di più?

Instagra Stories – Belen Rodriguez

A scrivere qualcosa è stato anche Antonino Spinalbese, che ha postato invece la foto dei piedini della primogenita (per lui) e una dolce didascalia: «Ti conquisterò ogni singolo attimo, perché hai…il profumo di felicità…», ha scritto emozionato.

Post di Antonino Spinalbese

Come abbiamo detto Belen Rodriguez è già mamma di Santiago De Martino, nato dal precedente matrimonio con Stefano De Martino. Qualche giorno fa Belen aveva mostrato il bel pancione di 36 settimane e aveva specificato come Santiago fosse nato durante la 37esima settimana, con parto naturale. E a proposito del parto nelle scorse ore è emerso un rumor. Andiamo a scoprire di cosa si tratta…