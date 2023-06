NEWS

Vincenzo Chianese | 17 Giugno 2023

Chi potrebbe sostituire Belen Rodriguez

Sono ormai anni che Belen Rodriguez fa parte della grande famiglia Mediaset. La showgirl argentina infatti come sappiamo è al timone non solo di Tú Sí Que Vales, ma anche de Le Iene, dove ha conquistato il cuore del pubblico. Tuttavia poche ore fa è arrivata un’indiscrezione che sta già facendo discutere e che ha lasciato tutti senza parole. Secondo Dagospia infatti Belen potrebbe definitivamente lasciare la conduzione del talent show di Canale 5. Ma non solo. Sempre stando al noto portale, pare che la Rodriguez non sia stata riconfermata nemmeno per Le Iene. Questo quanto si legge a riguardo:

“BELEN RODRIGUEZ, TU SI QUE (NON) VALES. L’ARGENTINA HA DECISO DI LASCIARE LO SHOW DEL SABATO SERA DI CANALE 5. NON È STATA INVECE RICONFERMATA A “LE IENE”, IN POLE POSITION VERONICA GENTILI. LA GIORNALISTA È STATA AVVISTATA AL RISTORANTE DI MEDIASET A COLOGNO MONZESE A PRANZO CON DAVIDE PARENTI. PER ORA BELEN SI ACCONTENTERÀ (CON MEGA CACHET) DEL RUOLO DI CONCORRENTE A “CELEBRITY HUNTED” SU PRIME VIDEO…“.

In queste ore così si è a lungo parlato di quello che potrebbe accadere e della presunta conduttrice che potrebbe prendere il posto di Belen Rodriguez a Tú Sí Que Vales. Sul web a quel punto è spuntato un nome inaspettato, che tuttavia non è passato inosservato. Di chi parliamo? Nientemeno che di Isobel Kinnear, protagonista dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Come sappiamo solo in questi giorni la ballerina ha presentato il concerto evento dei ragazzi del talent show, che a breve andrà in onda su Italia 1, e a quel punto i più hanno ipotizzato che l’ex allieva della Celentano fosse la candidata perfetta per sostituire la Rodriguez.

Precisiamo naturalmente che si tratta solo ed esclusivamente del pensiero di alcuni utenti su Twitter. Non c’è infatti alcuna prova sul presunto arrivo di Isobel all’interno del talent show.