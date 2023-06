NEWS

Andrea Sanna | 17 Giugno 2023

Antonella Fiordelisi GF Vip 7

In un’intervista Antonella Fiordelisi torna a parlare dei suoi ex e svela: “Uno di loro l’ho denunciato” e spiega perché

Gli ex di Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi si è raccontata in una lunga intervista, dopo il momento di difficoltà vissuto con il fidanzato Edoardo Donnamaria. Ora tra loro procede tutto per il verso giusto e si dicono più innamorati che mai. Come reso noto dall’influencer per amore Edoardo ha lasciato Roma e l’ha raggiunta a Milano per stare insieme a lei.

Tra le colonne di Di Più, Antonella Fiordelisi ha fatto sapere non solo questo, ma ha riguardato al passato e, in particolare, non sono mancati riferimenti ai suoi ex fidanzati. In particolare ha ricordato la relazione avuta con Francesco Chiofalo. I due hanno vissuto una storia importante, ma non è andata come entrambi speravano. Ecco in che termini ne ha parlato lei:

“In amore non sono stata fortunata. Con Francesco Chiofalo ho vissuto una storia importante, ma ho scoperto che mi tradiva e sono stata male. Lui però è un bravo ragazzo e gli vorrò sempre bene”, ha dichiarato Antonella Fiordelisi alla rivista.

Se con Francesco Chiofalo dunque ha un pensiero positivo, nonostante tutto, non si può dire lo stesso di un’altra sua vecchia fiamma: Gianluca Benincasa, che abbiamo imparato a conoscere proprio durante la permanenza dell’influencer al GF Vip. Antonella Fiordelisi ha svelato di averlo denunciato. Non ha apprezzato diversi suoi comportamenti e, per tale ragione, si è tutelata.

Queste le parole scelte da Antonella Fiordelisi per raccontare come stanno le cose oggi: “Ha esagerato. Capisco la sofferenza di Gianluca nel vedermi con un altro, ma è andato oltre il consentito. Mi ha offesa pubblicamente. Una volta uscita, l’ho denunciato. Ora la giustizia farà il suo corso”.

Pare quindi che non ci sia alcuna possibilità di una riappacificazione tra Antonella Fiordelisi e Gianluca Benincasa, non dopo queste parole. Vedremo come e se il mental coach risponderà a questa stoccata da parte della sua ex fidanzata, ora felice accanto a Edoardo Donnamaria.